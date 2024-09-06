"Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія" - Зеленський на "Рамштайні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова виробляти власне озброєння, щоб тиснути на росію до "реального" миру, але для цього необхідно фінансування партнерів. Президент закликав зробити так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. Про це Зеленський заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає УНН.

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Ми готові виробляти більше нашого власного озброєння тут в Україні. Ми готові працювати з вами по спільному виробництву дронів, ракет та іншого озброєння, яке показало себе на полі бою і може посилити ваших людей у Силах оборони після цієї війни. Щоб досягти цього нам потрібно фінансування. Ми готові швидко виробляти все, що допоможе нам наблизити кінець цієї війни. Зокрема, тиснучи рішуче на росію до реального миру. Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. В такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні зробити це