"Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия" - Зеленский на »Рамштайн»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова производить собственное вооружение, чтобы давить на россию до "реального" мира, но для этого необходимо финансирование партнеров. Президент призвал сделать так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия. Об этом Зеленский заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает УНН.

Детали

Мы готовы производить больше нашего собственного вооружения здесь в Украине. Мы готовы работать с вами по совместному производству дронов, ракет и другого вооружения, которое показало себя на поле боя и может усилить ваших людей в Силах обороны после этой войны. Чтобы достичь этого нам нужно финансирование. Мы готовы быстро производить все, что поможет нам приблизить конец этой войны. В частности, давя решительно на Россию к реальному миру. Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это - сказал Зеленский.

Напомним

Вооруженные силы Украины в курской области контролируют территорию в 1300 кв. км, включающую более сотни населенных пунктов. Также за месяц боев в курской области, россия потеряла примерно 6 тыс. солдат убитыми и ранеными.