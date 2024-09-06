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ЗСУ в курській області контролює територію у 1300 кв. км - Зеленський

ЗСУ в курській області контролює територію у 1300 кв. км - Зеленський

Київ • УНН

 • 17070 перегляди

За місяць операції в російській курській області ЗСУ взяли під контроль 1300 кв. км з понад 100 населеними пунктами. росія втратила близько 6 тис. військових убитими та пораненими в цьому регіоні.

Збройні сили України у курській області контролюють територію у 1300 кв. км, що включає понад сотню населених пунктів. Також за місяць боїв у курській області, росія втратила приблизно 6 тис. солдатів убитим та пораненими. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає УНН.

Деталі

Зеленський нагадав, що минув рівно місяць від початку операції ЗСУ в курській області росії.

Це прикордоння, з якого путін готувався поширити війну на українську територію. Він готувався розпочати нову війну проти нашого міста Суми. Ми перегорнули гру і витискаємо війну на територію росії завдяки нашому контрнаступу

- сказав він.

Президент повідомив, що станом на сьогодні Україна контролює територію у 1300 кв. км у курській області, на якій розташовані понад сотня населених пунктів.

Значна частина цієї території була просто покинута російськими військами, вони втекли, коли побачили наближення наших військ. Значна частина території була взята нашими силами у боях. Станом на зараз, протягом першого місяця нашої операції, російські війська втратили приблизно 6 тис. солдатів убитим та пораненими лише у курській області, а також десятки тисяч російських військ у інших зонах бойових дій. Завдяки нашим діям зараз немає жодної загрози, що росія розпочне новий наступ на нашу територію проти міста Суми, як це було у травні, коли путін здійснив наступ на Харків

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів про успішну операцію в курській області, яка зменшила загрозу наступу рф на Сумщину. Україна перенесла бойові дії на територію противника, досягнувши ключових цілей.

Після успіхів ЗСУ на курщині: росіяни обмежили в'їзд у курчатов, де розташована Курська АЕС28.08.24, 19:03 • 23455 переглядiв

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