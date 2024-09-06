ЗСУ в курській області контролює територію у 1300 кв. км - Зеленський

Збройні сили України у курській області контролюють територію у 1300 кв. км, що включає понад сотню населених пунктів. Також за місяць боїв у курській області, росія втратила приблизно 6 тис. солдатів убитим та пораненими. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає УНН.

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Зеленський нагадав, що минув рівно місяць від початку операції ЗСУ в курській області росії.

Це прикордоння, з якого путін готувався поширити війну на українську територію. Він готувався розпочати нову війну проти нашого міста Суми. Ми перегорнули гру і витискаємо війну на територію росії завдяки нашому контрнаступу

Президент повідомив, що станом на сьогодні Україна контролює територію у 1300 кв. км у курській області, на якій розташовані понад сотня населених пунктів.

Значна частина цієї території була просто покинута російськими військами, вони втекли, коли побачили наближення наших військ. Значна частина території була взята нашими силами у боях. Станом на зараз, протягом першого місяця нашої операції, російські війська втратили приблизно 6 тис. солдатів убитим та пораненими лише у курській області, а також десятки тисяч російських військ у інших зонах бойових дій. Завдяки нашим діям зараз немає жодної загрози, що росія розпочне новий наступ на нашу територію проти міста Суми, як це було у травні, коли путін здійснив наступ на Харків