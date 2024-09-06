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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ в курской области контролирует территорию в 1300 кв. км - Зеленский

ВСУ в курской области контролирует территорию в 1300 кв. км - Зеленский

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 08:35  •  12050 просмотра

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За месяц операции в российской курской области ВСУ взяли под контроль 1300 кв. км с более 100 населенными пунктами. россия потеряла около 6 тыс. военных убитыми и ранеными в этом регионе.

Вооруженные силы Украины в курской области контролируют территорию в 1300 кв. км, включающую более сотни населенных пунктов. Также за месяц боев в курской области, россия потеряла примерно 6 тыс. солдат убитыми и ранеными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает УНН.

Детали

Зеленский напомнил, что прошел ровно месяц с начала операции ВСУ в курской области россии.

Это приграничье, с которого путин готовился распространить войну на украинскую территорию. Он готовился начать новую войну против нашего города Сумы. Мы перевернули игру и вытесняем войну на территорию россии благодаря нашему контрнаступлению

- сказал он.

Президент сообщил, что на сегодня Украина контролирует территорию в 1300 кв. км в курской области, на которой расположены более сотни населенных пунктов.

Значительная часть этой территории была просто брошена российскими войсками, они убежали, когда увидели приближение наших войск. Значительная часть территории была взята нашими силами в боях. По состоянию на сейчас, в течение первого месяца нашей операции, российские войска потеряли примерно 6 тыс. солдат убитыми и ранеными только в курской области, а также десятки тысяч российских войск в других зонах боевых действий. Благодаря нашим действиям сейчас нет никакой угрозы, что россия начнет новое наступление на нашу территорию против города Сумы, как это было в мае, когда путин совершил наступление на Харьков

- сказал Зеленский.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал об успешной операции в курской области, которая уменьшила угрозу наступления рф на Сумщину. Украина перенесла боевые действия на территорию противника, достигнув ключевых целей.

Після успіхів ЗСУ на курщині: росіяни обмежили в'їзд у курчатов, де розташована Курська АЕС28 августа 2024, 16:03 • 23146 просмотров

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