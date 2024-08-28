После успехов ВСУ на Курщине: россияне ограничили въезд в Курчатов, где расположена Курская АЭС

В рф ограничили въезд в город Курчатов, где располагается Курская АЭС, из-за якобы попыток ВСУ проникнуть в город. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы курской области рф алексея смирнова.

Детали

Смирнов заверил, что безопасность Курской атомной станции «максимально обеспечена». А ограничения на въезд связаны с «обеспечением дополнительных мер безопасности».

По его словам, жители Курчатова, которые имеют регистрацию, смогут свободно въезжать в города. Для тех, кто не имеет регистрации, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района.

Зато все сотрудники Курской атомной станции и строительства АЭС-2 относительно пропускного режима должны обратиться к руководству своей компании.

Машины, осуществляющие транзитные перевозки и ранее перемещавшиеся по территории Курчатова, теперь должны использовать альтернативные маршруты объезда.

На блокпостах города будут дежурить работники администраций города и района с 7:00 до 17:00.

Напомним,

Президент россии владимир путин цинично обвинил ВСУ в попытке якобы атаковать Курскую АЭС в ночь на 22 августа. Об этом он заявил на совещании по ситуации в приграничных регионах рф.