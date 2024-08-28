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Після успіхів ЗСУ на курщині: росіяни обмежили в'їзд у курчатов, де розташована Курська АЕС

Після успіхів ЗСУ на курщині: росіяни обмежили в'їзд у курчатов, де розташована Курська АЕС

Київ • УНН

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У Курчатові, де розташована Курська АЕС, введено обмеження на в'їзд. Влада РФ пояснює це "додатковими заходами безпеки" через нібито спроби ЗСУ проникнути до міста.

У рф обмежили в’їзд до міста Курчатов, де розташовується Курська АЕС, через нібито спроби ЗСУ проникнути до міста. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави курської області рф олексія смірнова.

Деталі

смірнов запевнив, що безпека Курської атомної станції "максимально забезпечена". А обмеження на в’їзд пов’язані із "забезпеченням додаткових заходів безпеки".

За його словами, жителі Курчатова, які мають реєстрацію, зможуть вільно в'їжджати до міста. Для тих, хто не має реєстрації, але працює у місті, передбачена можливість отримання перепусток в адміністраціях міста Курчатова та Курчатівського району.

Натомість всі співробітники Курської атомної станції та будівництва АЕС-2 щодо пропускного режиму повинні звернутися до керівництва своєї компанії.

Машини, які здійснюють транзитні перевезення та раніше переміщалися територією Курчатова, тепер повинні використовувати альтернативні маршрути об'їзду.

На блокпостах міста чергуватимуть працівники адміністрацій міста та району із 7:00 до 17:00.

Нагадаємо

Президент росії володимир путін цинічно звинуватив ЗСУ у спробі нібито атакувати Курську АЕС у ніч на 22 серпня. Про це він заявив на нараді щодо ситуації у прикордонних регіонах рф.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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