Пентагон анонсировал новый пакет помощи Украине на 250 млн долл.: сегодня должен объявить Байден
Киев • УНН
Президент США Джо Байден анонсирует дополнительный пакет помощи по безопасности Украине на 250 млн долларов. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, это усилит возможности удовлетворить развивающиеся потребности Украины.
Президент США Джо Байден объявит новый пакет помощи Украине в сфере безопасности на 250 млн долларов, сообщил министр обороны США Ллойд Остина на заседании в формате "Рамштайн" с участием Президента Украины Владимира Зеленского в Германии в пятницу, пишет УНН.
Я рад сообщить, что президент Байден сегодня объявит о дополнительном пакете помощи по безопасности для Украины в размере 250 миллионов долларов. Это увеличит возможности для удовлетворения развивающихся потребностей Украины, и мы обеспечим их со скоростью войны
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