Годовщина "Рамштайна": вызовы и трансформации, которые пережил формат

Сегодня, 27 апреля, Контактной группе по вопросам обороны Украины, которую также называют встречей в формате "Рамштайн", исполнилось три года. УНН собрал основные события вокруг "Рамштайна" за год и обсудил с главой Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергеем Кузаном его перспективы.

История создания формата "Рамштайн"

Первая встреча в данном формате состоялась после полномасштабного вторжения россии в Украину 27 апреля 2022 года. Встреча прошла на авиабазе НАТО в Германии и положила начало поставкам Украине тяжелого оружия для борьбы против рф. Всего уже состоялось 27 заседаний Украины и партнеров в формате "Рамштайна".

Основные достижения и решения "Рамштайна" за последний год

Крайнее заседание "Рамштайна" состоялось 11 апреля 2025 года. На нем, в частности, было объявлено о создании новой коалиции возможностей по электромагнитным средствам борьбы "для усиления возможностей Украины в мероприятиях противодействия беспилотникам, защиты коммуникаций, а также идентификации и уничтожения коммуникаций врага, таким образом защитив гражданских лиц и солдат".

Также участники Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") объявили об обязательствах по военной помощи для Украины на более 21 млрд евро, что является "рекордным" увеличением военного финансирования для страны.

Среди других основных и важных решений по результатам "Рамштайна" в течение этого года:

· утверждение Украины вместе с союзниками 8 дорожных карт, которые определяют ключевые цели Сил обороны Украины до 2027 года. Эти карты определяют стратегические цели и должны быть основой для среднесрочной и долгосрочной поддержки Киева;

· заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса на заседании о передаче Германией с другими странами Украине еще 77 танков Leopard 1A5;

· выделение коалицией дронов 20 млн евро на разведывательные дроны для Украины

· объявление США о новом пакете помощи на сумму 500 млн долл (ракеты для ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и оборудование для самолетов F-16).

Влияние "Рамштайна" на обороноспособность Украины

В настоящее время в Контактную группу входит более 50 стран, которые в целом объявили о безопасной помощи Украине на сумму около 170 миллиардов долларов.

Министр обороны Рустем Умеров отмечал, что это усиление, которое уже сыграло решающую роль на поле боя.

В частности, именно в рамках Контактной группы Украина получила системы ПВО Patriot, SAMP-T и IRIS-T, HIMARS, танки Leopard. Самолеты F-16 и Mirage в украинском небе — еще одно свидетельство этой поддержки.

В рамках "Рамштайна" также сформировано 9 коалиций возможностей: авиационную, морскую, ПВО/ПРО, артиллерийскую, бронетанковую, дроновую, ИТ-коалицию, коалицию по разминированию и РЭБ-коалицию.

Новый этап и смена председательства

В феврале были опасения относительно будущего "Рамштайна", поскольку избранный президент США Дональд Трамп не заявлял, продолжит ли он руководить американской группой после инаугурации 20 января.

Впоследствии стало известно все же об отходе США от председательства на заседаниях "Рамштайна". В последний раз министр обороны США Ллойд Остин возглавил заседание 8 января 2025 года. Америку заменила Великобритания и Германия, теперь они совместно председательствуют. Однако министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что США остаются важным участником Контактной группы.

Таким образом 12 февраля США впервые не председательствовали на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"). Возглавил тогда заседание министр обороны Британии Джон Гили.

Однако тогда на заседании все же присутствовал новый министр обороны США Пит Гегсет.

На днях Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина получает от Америки ту военную помощь, за которую Конгресс проголосовал еще год назад. Обсуждения новых пакетов помощи не было.

Роль отдельных стран-участниц "Рамштайна" в поддержке Украины

Контактная группа по вопросам обороны Украины насчитывает более 50 стран, возглавляет ее Великобритания и Германия.

В 2023 году было объявлено новую Коалицию наземных средств противовоздушной обороны. Ее лидеры за - Германия и Франции. Всего присоединились 20 стран. Также было объявлено Морскую коалицию, в рамках которой Британия и Норвегия должны искать способы усилить безопасность в Черном море.

В феврале 2024 года официально начала работу Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, к которой на заседании присоединились 15 стран, коалиция дронов, к которой присоединились 9 стран, а также коалиция разминирования, к которой присоединились 15 стран.

В тот период была Начата работа над совместным производством боеприпасов.

В мае 2024 года Испания пообещала в течение года доставить еще 19 танков Leopard 2A4.

Нидерланды – передать БМП YPR, оснащенные станциями дистанционного управления вооружением для огневой поддержки на поле боя.

В январе 2025 года Канада обязалась предоставить помощь на 440 млн канадских долларов (100 млн на закупку украинского оружия по "датской модели").

Великобритания вместе с союзниками по НАТО пообещала передать 30 000 новых беспилотников на сумму 45 млн фунтов стерлингов. Норвегия – 700 млн норвежских крон для закупки дронов.

Германия объявила о передаче 6 систем ПВО IRIS-T и предоставит 50 ракет-перехватчиков к этим системам в течение 2025.

Исландия обязалась профинансировать производство украинского оружия в рамках "датской модели" на сумму 2 млн евро.

Вызов и перспективы формата "Рамштайн"

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан проанализировал не ослабил ли формат "Рамштайн" отход США в сторону и каковы его перспективы.

Очень хорошо, что вообще формат "Рамштайн" жив. Это была инициатива США, объединено более 50 стран. США координировали поиск техники, оружия, боеприпасов, поэтому после их ухода со статуса председательства были большие опасения, что сама коалиция будет не дееспособной. Зато инициативу (США – ред.) перехватили структуры НАТО. С прошлого года, еще с летнего саммита НАТО "Рамштайн" становился политкоординационной платформой, а выполнение результатов все больше переходило к структурам НАТО" - рассказал Кузан журналисту УНН.

Он отметил, что сейчас Британия и Германия вместе фактически сопредседательствуют в новом формате коалиции.

Британия как мотор, Германия как крупнейшая промышленность и страна с наибольшим потенциалом и конечно с наибольшими деньгами. США показали, что физически устраняются. Однако все коалиции, которые наработаны продолжают свою работу. Британский глава обороны Джон Гили озвучил цифру в 21 млрд евро. Поэтому речь идет о том, что европейцы увеличивают свои расходы на оборону, они делают это постепенно, но при этом они вкладываются в Украину. Война требует значительных ресурсов, значительного производства, поиска боеприпасов, оружия, техники и все это ведет к увеличению расходов - пояснил Кузан.

Кузан подчеркнул, что оборона от россии во время войны, неуступчивость Украины, способность к борьбе фактически трансформировало всю коалицию под названием "Рамштайн".

Именно Украина задает новый тренд в западном не просто оборонно-промышленном комплексе, а фактически в военной политике Европы. То есть мы говорим о большой политике безопасности. Наша потребность во время войны такого масштаба и взаимодействие этой коалиции обусловили ее живучесть - сказал Кузан.

Кузан напомнил о создании в рамках "Рамштайна" 9 коалиций возможностей: авиационную, морскую, ПВО/ПРО, артиллерийскую, бронетанковую, дроновую, ИТ-коалицию, коалицию по разминированию и РЭБ-коалицию.

Все они работали специфически, привлекая именно своих экспертов, военных специалистов, работников их оборонных структур. Это показатель не просто того, что коалиция "Рамштайна" живет, но и развивается. То есть видим, что новые вызовы заставляют искать ответов и адекватных структур для того, чтобы координировать помощь, то есть фактически, чтобы реагировать на вызовы - отметил Кузан.

Эксперт отметил, что существующих промышленных, военных мощностей Европы недостаточно для того, чтобы адекватно отвечать в войне против россии. Поэтому, по его словам, "Рамштайн" продолжает существовать, как координирующий орган.

"Европа становится более самостоятельной, то есть мы видим, что львиная доля в поиске любой помощи уже происходит. Это уже прообраз взаимодействия более широкого формата. Я думаю, что можно будет говорить о создании не сейчас, а в далеком будущем, именно европейских институтов безопасности, возможно совместных объединений, концернов оборонно-промышленного комплекса, совместных командований, совместных логистических структур. То есть фактически мы говорим о европейском НАТО. Хотя при этом именно структуры", - рассказал Кузан.