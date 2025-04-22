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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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The Guardian

Україна отримує від США ту військову допомогу, за яку Конгрес проголосував ще рік тому - Зеленський

Київ • УНН

 • 3450 перегляди

Україна отримує військову допомогу від США, схвалену Конгресом рік тому. Зеленський заявив про готовність купити 10 систем Patriot у США, можливо, за кошти країн Європи.

Україна отримує від США ту військову допомогу, за яку Конгрес проголосував ще рік тому - Зеленський

Наразі Україна отримує від Сполучених Штатів ту військову допомогу, за яку американський Конгрес проголосував ще рік тому. Обговорення нових пакетів допомоги не було. Повідомив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, пише УНН.

Допомога, яка іде зараз, це допомога, яку підтримав Конгрес ще рік тому. Про нову допомогу ми поки що зі Сполученими Штатами Америки не мали можливості обговорювати деталі

- пояснив Зеленський.

Зеленський також додав, що ЗРК "Patriot" можуть бути частиною нового пакету допомоги, або ж тільки вони і будуть в новому пакеті.

Що стосується "Patriot" - це може бути частиною нової допомоги, нового пакета. Або ж тільки це може бути в новому пакеті. Це залежить від наших домовленостей

- зазначив Зеленський.

При цьому Зеленський додав, що США поки що ніяк не відповіли на пропозицію України купити у них "Patriot".

"Сполучені Штати Америки щодо "Patriot", які ми можемо купити, іще з відповіддю не повернулись", - підкреслив президент.

Доповнення

Зеленський заявив, що Україна готова купити у США щонайменше 10 систем ППО Patriot, а країни Європи можуть це профінансувати.

Він наголосив, що Україна розуміє, скільки систем Patriot є на Близькому Сході, в Європі, та азійських країнах, а тому Україна веде різні розмови щодо них.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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