Украина получает от США ту военную помощь, за которую Конгресс проголосовал еще год назад - Зеленский
Киев • УНН
Украина получает военную помощь от США, одобренную Конгрессом год назад. Зеленский заявил о готовности купить 10 систем Patriot у США, возможно, за счет средств стран Европы.
В настоящее время Украина получает от Соединенных Штатов ту военную помощь, за которую американский Конгресс проголосовал еще год назад. Обсуждения новых пакетов помощи не было. Сообщил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, пишет УНН.
Помощь, которая идет сейчас, это помощь, которую поддержал Конгресс еще год назад. О новой помощи мы пока что с Соединенными Штатами Америки не имели возможности обсуждать детали
Зеленский также добавил, что ЗРК "Patriot" могут быть частью нового пакета помощи, или же только они и будут в новом пакете.
Что касается "Patriot" - это может быть частью новой помощи, нового пакета. Или же только это может быть в новом пакете. Это зависит от наших договоренностей
При этом Зеленский добавил, что США пока что никак не ответили на предложение Украины купить у них "Patriot".
"Соединенные Штаты Америки относительно "Patriot", которые мы можем купить, еще с ответом не вернулись", - подчеркнул президент.
Дополнение
Зеленский заявил, что Украина готова купить у США не менее 10 систем ПВО Patriot, а страны Европы могут это профинансировать.
Он подчеркнул, что Украина понимает, сколько систем Patriot есть на Ближнем Востоке, в Европе, и азиатских странах, а потому Украина ведет разные разговоры о них.