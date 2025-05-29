Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбудеться 4 червня за ініціативи Великої Британії і Німеччини. Про це повідомляється на сайті НАТО, пише УНН.

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"У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають у штаб-квартирі НАТО Контактну групу з питань оборони України", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО.

Нагадаємо

Перша зустріч у цьому форматі відбулася після повномасштабного вторгнення росії в Україну 27 квітня 2022 року. Зустріч пройшла на авіабазі НАТО в Німеччині та започаткувала постачання Україні важкої зброї для боротьби проти рф. Загалом вже відбулося 27 засідань України та партнерів у форматі "Рамштайну".

Останнє засідання "Рамштайну" відбулося 11 квітня 2025 року. На ньому, зокрема, було оголошено про створення нової коаліції можливостей по електромагнітних засобах боротьби "для посилення можливостей України у заходах протидії безпілотникам, захисту комунікацій, а також ідентифікації та знищення комунікацій ворога, таким чином захистивши цивільних осіб і солдатів".