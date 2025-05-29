$41.590.09
47.080.23
ukenru
Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО
08:40 • 3512 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
08:12 • 8310 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

06:00 • 25778 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

28 травня, 17:16 • 47236 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 92508 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 98167 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 10:11 • 108706 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 100195 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
28 травня, 07:55 • 170981 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
28 травня, 06:00 • 73722 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.4м/с
66%
744мм
Популярнi новини

У санкт-петербурзі масштабна пожежа на стратегічному заводі "авангард": що відомо

29 травня, 00:27 • 27905 перегляди

Суд США зупинив дію більшості імпортних тарифів Трампа

29 травня, 00:59 • 11830 перегляди

У ніч на 29 травня москву атакували безпілотники: під удар потрапив житловий комплекс

29 травня, 02:03 • 65510 перегляди

На Миколаївщині затримали чоловіка за зґвалтування односельчанки: подробиці

29 травня, 02:35 • 36135 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

06:22 • 10378 перегляди
Публікації

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

06:00 • 25773 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 124621 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 202696 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 213197 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 217676 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Фрідріх Мерц

Хакан Фідан

Петтері Орпо

Борис Пісторіус

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Актуальні місця

Київ

Берлін

Ватикан

Київська область

Румунія

Реклама
УНН Lite

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

07:36 • 3382 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

06:22 • 10567 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 78264 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 138950 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 77854 перегляди
Актуальне

Telegram

Старлінк

Північний потік — 2

Х-101

Фокс Ньюс

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Київ • УНН

 • 3420 перегляди

4 червня 2025 року у штаб-квартирі НАТО відбудеться чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України. Ініціаторами виступають Велика Британія та Німеччина.

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбудеться 4 червня за ініціативи Великої Британії і Німеччини. Про це повідомляється на сайті НАТО, пише УНН.

Деталі

"У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають у штаб-квартирі НАТО Контактну групу з питань оборони України", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО.

Нагадаємо

Перша зустріч у цьому форматі відбулася після повномасштабного вторгнення росії в Україну 27 квітня 2022 року. Зустріч пройшла на авіабазі НАТО в Німеччині та започаткувала постачання Україні важкої зброї для боротьби проти рф. Загалом вже відбулося 27 засідань України та партнерів у форматі "Рамштайну".

Останнє засідання "Рамштайну" відбулося 11 квітня 2025 року. На ньому, зокрема, було оголошено про створення нової коаліції можливостей по електромагнітних засобах боротьби "для посилення можливостей України у заходах протидії безпілотникам, захисту комунікацій, а також ідентифікації та знищення комунікацій ворога, таким чином захистивши цивільних осіб і солдатів".

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітикаНовини Світу
НАТО
Велика Британія
Німеччина
Україна
Brent
$65.44
Bitcoin
$107,842.80
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,310.49
Ethereum
$2,728.92