Ермак обсудил с Виткоффом переговоры с рф и пригласил в Украину "увидеть ситуацию"
Киев • УНН
Андрей Ермак встретился со Стивом Виткоффом, обсудив переговоры в Стамбуле, где позиция россии признана неконструктивной. Ермак пригласил Виткоффа посетить Украину для оценки ситуации.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился со Специальным представителем США по вопросам Ближнего Востока Стивом Виткоффом. Обсудили трек переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. Кроме того, Ермак пригласил Виткоффа посетить Украину, чтобы увидеть ситуацию своими глазами, передает УНН.
Детали
По словам главы ОП, во время встречи со Специальным представителем США по вопросам Ближнего Востока Стивом Виткоффом обсудили трек переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. Позиция рф - неконструктивная.
Отметил, что россияне тянут время и манипулируют переговорами, пытаясь избежать американских санкций, и не хотят прекращать огонь. Только санкции смогут подтолкнуть россию к серьезным переговорам. Также рассказал о реальной ситуации на поле боя. Пригласил Стива Виткоффа посетить Украину, чтобы увидеть ситуацию своими глазами
Он подчеркнул, Киеву нужно прекращение огня - "мы полностью поддерживаем еще с марта соответствующее предложение США".
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Напомним
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прибыл в Вашингтон во главе делегации для обсуждения оборонной поддержки, санкций против россии и восстановления Украины. Также планируются встречи с представителями обеих партий.