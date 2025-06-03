Результаты встреч в Стамбуле, санкции и обмен пленными: Ермак в Вашингтоне встретился с Келлогом

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Вашингтоне встретился со специальным представителем США по вопросам Украины и россии Китом Келлогом. Стороны обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность усиления санкций против россии и оборонную помощь Украине. Об этом Ермак написал в Telegram, передает УНН.

В Вашингтоне вместе с командой встретился со специальным представителем США по вопросам Украины и россии Китом Келлогом. Обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность усиления санкций против россии и оборонную помощь Украине. Также говорили о похищенных россией детях. Мы передали россии списки, ждем ответа - важно вернуть их домой. Это важный вопрос, и мы ценим, что США включены в процесс - написал Ермак.

Во время встречи он подчеркнул, что россия делает все, чтобы не прекращать огонь.

И этому следует положить конец силой, потому что Украина сделала все, чтобы война прекратилась. Но если россия не прекращает огонь добровольно, мы вынуждены проводить операции и уничтожать их военный потенциал. Мы благодарны президенту США Дональду Трампу и всему американскому народу, обеим партиям за поддержку Украины - добавил Ермак.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прибыл в Вашингтон во главе делегации для обсуждения оборонной поддержки, санкций против россии и восстановления Украины. Также планируются встречи с представителями обеих партий.