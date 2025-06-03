Результати зустрічей у Стамбулі, санкції та обмін полоненими: Єрмак у Вашингтоні зустрівся з Келлогом

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Вашингтоні зустрівся із спеціальним представником США з питань України та росії Кітом Келлогом. Сторони обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти росії та оборонну допомогу Україні. Про це Єрмак написав у Telegram, передає УНН.

У Вашингтоні разом з командою зустрівся із спеціальним представником США з питань України та росії Кітом Келлогом. Обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти росії та оборонну допомогу Україні. Також говорили про викрадених росією дітей. Ми передали росії списки, чекаємо на відповідь - важливо повернути їх додому. Це важливе питання, і ми цінуємо, що США включені в процес

Під час зустрічі, він наголосив, що росія робить все, аби не припиняти вогонь.

І цьому варто покласти край через силу, бо Україна зробила все, щоб війна припинилася. Але якщо росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їх військовий потенціал. Ми вдячні президенту США Дональду Трампу та всьому американському народу, обом партіям за підтримку України