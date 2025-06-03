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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
3 червня, 11:55 • 152012 перегляди

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Результати зустрічей у Стамбулі, санкції та обмін полоненими: Єрмак у Вашингтоні зустрівся з Келлогом

Київ • УНН

 • 1128 перегляди

Андрій Єрмак зустрівся з Кітом Келлогом у Вашингтоні для обговорення ситуації на фронті та посилення санкцій проти росії. Україна чекає на відповідь щодо викрадених дітей.

Результати зустрічей у Стамбулі, санкції та обмін полоненими: Єрмак у Вашингтоні зустрівся з Келлогом

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Вашингтоні зустрівся із спеціальним представником США з питань України та росії Кітом Келлогом. Сторони обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти росії та оборонну допомогу Україні. Про це Єрмак написав у Telegram, передає УНН.

У Вашингтоні разом з командою зустрівся із спеціальним представником США з питань України та росії Кітом Келлогом. Обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти росії та оборонну допомогу Україні. Також говорили про викрадених росією дітей. Ми передали росії списки, чекаємо на відповідь - важливо повернути їх додому. Це важливе питання, і ми цінуємо, що США включені в процес 

- написав Єрмак.

Під час зустрічі, він наголосив, що росія робить все, аби не припиняти вогонь.

І цьому варто покласти край через силу, бо Україна зробила все, щоб війна припинилася. Але якщо росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їх військовий потенціал. Ми вдячні президенту США Дональду Трампу та всьому американському народу, обом партіям за підтримку України 

- додав Єрмак.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прибув до Вашингтона на чолі делегації для обговорення оборонної підтримки, санкцій проти росії та відбудови України. Також плануються зустрічі з представниками обох партій.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Андрій Єрмак
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