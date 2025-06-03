Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
Київ • УНН
Андрій Єрмак зустрівся зі Стівом Віткоффом, обговоривши переговори в Стамбулі, де позиція росії визнана неконструктивною. Єрмак запросив Віткоффа відвідати Україну для оцінки ситуації.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся зі Спеціальним представником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом. Обговорили трек перемовин української та російської делегацій в Стамбулі. Крім того, Єрмак запросив Віткоффа відвідати Україну, щоб побачити ситуацію на власні очі, передає УНН.
Деталі
За словами глави ОП, під час зустрічі зі Спеціальним представником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом обговорили трек перемовин української та російської делегацій в Стамбулі. Позиція рф - неконструктивна.
Зазначив, що росіяни тягнуть час і маніпулюють перемовинами, намагаючись уникнути американських санкцій, і не хочуть припиняти вогонь. Тільки санкції зможуть підштовхнути росію до серйозних перемовин. Також розповів про реальну ситуацію на полі бою. Запросив Стіва Віткоффа відвідати Україну, щоб побачити ситуацію на власні очі
Він наголосив, Києву потрібне припинення вогню - "ми повністю підтримуємо ще з березня відповідну пропозицію США".
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Нагадаємо
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прибув до Вашингтона на чолі делегації для обговорення оборонної підтримки, санкцій проти росії та відбудови України. Також плануються зустрічі з представниками обох партій.