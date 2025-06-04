Встреча в формате "Рамштайн" стартовала: Зеленский присоединился онлайн
Киев • УНН
В Брюсселе началась 28-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины. Впервые за 3 года глава Пентагона не принимает участия.
В Брюсселе стартовала 28-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), передает УНН.
Детали
Заседание открыли министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус соответственно.
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в заседании онлайн. Во встрече также принимает участие министр обороны Украины Рустем Умеров.
Дополнение
Впервые после того, как три года назад США создали Контактную группу по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") для координации военной помощи Украине, глава Пентагона - Пит Хегсет - не будет присутствовать на встрече более 50 других лидеров обороны.