Системы ПВО и инвестиции в производство оружия: Зеленский выступил на заседании “Рамштайн”

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") подчеркнул усиление давления на россию, укрепление ПВО Украины, в частности путем локализации ее строительства в Украине, а также необходимость увеличения производства оружия, передает УНН.

Мы не сомневаемся, что можем подтолкнуть россию к миру. Но для этого мы должны продолжать бороться с москвой всеми доступными инструментами и шаг за шагом делать ее агрессию бессмысленной. Во-первых, противовоздушная оборона. Чем сильнее будет наша противовоздушная оборона, тем меньше ей будет смысла атаковать наши города и села. Поэтому давайте будем укреплять наш воздушный щит

Он призвал партнеров ускорить поставку ракет ПВО.

Наша команда предоставила четкие данные о количестве систем, которые нам нужны, особенно систем Patriot. И это самый эффективный способ заставить россию прекратить ракетные удары и террор. И мы также начали переговоры с некоторыми европейскими странами о локализации производства их оборонных систем, таких как IRIS-T и других, чтобы их можно было изготавливать в Украине. Эти системы укрепят нашу общую безопасность, ведь то, что мы будем производить здесь, будет защищать и нас, и вас

Зеленский также отметил, что Украина имеет крепкое партнерство по производству оружия.

Несколько совместных проектов уже запущены и работают, и нам нужно увеличить их масштабы минимум на 50%. Украинская промышленность все еще имеет значительный неиспользованный потенциал. Ее просто нужно сбалансировать. Наша команда может предоставить вам подробные расчеты, а наши солдаты, особенно те, что на передовой и участвуют в операциях вроде "Паутина", доказывают, что наши беспилотники действительно спасают жизни и приносят реальные результаты