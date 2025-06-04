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Системы ПВО и инвестиции в производство оружия: Зеленский выступил на заседании “Рамштайн”

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Владимир Зеленский отметил важность усиления ПВО Украины, в частности путем локализации производства, и увеличения объемов изготовления оружия.

Системы ПВО и инвестиции в производство оружия: Зеленский выступил на заседании “Рамштайн”

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") подчеркнул усиление давления на россию, укрепление ПВО Украины, в частности путем локализации ее строительства в Украине, а также необходимость увеличения производства оружия, передает УНН

Детали

Мы не сомневаемся, что можем подтолкнуть россию к миру. Но для этого мы должны продолжать бороться с москвой всеми доступными инструментами и шаг за шагом делать ее агрессию бессмысленной. Во-первых, противовоздушная оборона. Чем сильнее будет наша противовоздушная оборона, тем меньше ей будет смысла атаковать наши города и села. Поэтому давайте будем укреплять наш воздушный щит

- сказал Зеленский. 

Он призвал партнеров ускорить поставку ракет ПВО.

Наша команда предоставила четкие данные о количестве систем, которые нам нужны, особенно систем Patriot. И это самый эффективный способ заставить россию прекратить ракетные удары и террор. И мы также начали переговоры с некоторыми европейскими странами о локализации производства их оборонных систем, таких как IRIS-T и других, чтобы их можно было изготавливать в Украине. Эти системы укрепят нашу общую безопасность, ведь то, что мы будем производить здесь, будет защищать и нас, и вас

 - добавил Зеленский. 

Зеленский также отметил, что Украина имеет крепкое партнерство по производству оружия.

Несколько совместных проектов уже запущены и работают, и нам нужно увеличить их масштабы минимум на 50%. Украинская промышленность все еще имеет значительный неиспользованный потенциал. Ее просто нужно сбалансировать. Наша команда может предоставить вам подробные расчеты, а наши солдаты, особенно те, что на передовой и участвуют в операциях вроде "Паутина", доказывают, что наши беспилотники действительно спасают жизни и приносят реальные результаты

- отметил Президент.

Напомним

В Брюсселе стартовала 28-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"). Впервые за 3 года глава Пентагона не участвует.

Павел Башинский

Павел Башинский

ЭкономикаполитикаТехнологии
Пентагон
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
Брюссель
Владимир Зеленский
Украина
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