В Минобороны рассказали, какую помощь получит Украина после 28-го заседания в формате "Рамштайн"
Киев • УНН
В 2025 году помощь Украине от партнеров в сфере безопасности превысит показатели предыдущих лет. Великобритания выделит 350 млн фунтов на дроны, Германия – 5 млрд евро на вооружение.
Министерство обороны Украины сообщило, что в рамках 28-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" партнеры нашего государства подтвердили, что остаются надежными и решительными на пути поддержки нашего государства. В министерстве отметили, что в 2025 году помощь в сфере безопасности от партнеров превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны, пишет УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
В Минобороны сообщили, что по итогам встречи партнеры Украины объявили о новых пакетах помощи и других важных шагах поддержки.
Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов — 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025 году. В общем, в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 млрд фунтов, из которых 247 млн фунтов будет направлено на подготовку Вооруженных Сил Украины
Кроме того, Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро. Это решение уже утвердил Бундестаг. В частности в пакет входит финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине, а также передача систем ПВО, оружия и боеприпасов
Помощь от других партнеров выглядит следующим образом:
• Нидерланды предоставляют пакет помощи стоимостью 400 млн евро. В него входят противоминный корабль, катера и морские дроны;
• Бельгия сообщила долгосрочную инициативу: ежегодная помощь Украине в размере 1 млрд евро до 2029 года и передача противоминного корабля;
• Норвегия выделяет 700 млн долларов на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса и 50 млн долларов — в фонд NSATU Trust Fund;
• Канада передала 45 млн долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения. Также она предоставила бронированные машины Coyote и Bison;
• Швеция передала 440 млн евро на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.
Я благодарен всем странам, которые продолжают поддерживать Украину. Спасибо моим очень хорошим друзьям, министру Гили и министру Писториусу, за организацию этой встречи
Он также добавил, что мир в Украине должен быть справедливым, длительным и защищенным международным единством.
Вместе мы работаем над достижением этого. Наше единство приближает справедливый мир!
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") подчеркнул усиление давления на россию, укрепление ПВО Украины, в частности путем локализации ее строительства в Украине. Также глава государства отметил необходимость увеличения производства оружия.