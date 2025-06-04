В Минобороны рассказали, какую помощь получит Украина после 28-го заседания в формате "Рамштайн"

Министерство обороны Украины сообщило, что в рамках 28-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" партнеры нашего государства подтвердили, что остаются надежными и решительными на пути поддержки нашего государства. В министерстве отметили, что в 2025 году помощь в сфере безопасности от партнеров превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны, пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

В Минобороны сообщили, что по итогам встречи партнеры Украины объявили о новых пакетах помощи и других важных шагах поддержки.

Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов — 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025 году. В общем, в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 млрд фунтов, из которых 247 млн фунтов будет направлено на подготовку Вооруженных Сил Украины

Кроме того, Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро. Это решение уже утвердил Бундестаг. В частности в пакет входит финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине, а также передача систем ПВО, оружия и боеприпасов

Помощь от других партнеров выглядит следующим образом:

• Нидерланды предоставляют пакет помощи стоимостью 400 млн евро. В него входят противоминный корабль, катера и морские дроны;

• Бельгия сообщила долгосрочную инициативу: ежегодная помощь Украине в размере 1 млрд евро до 2029 года и передача противоминного корабля;

• Норвегия выделяет 700 млн долларов на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса и 50 млн долларов — в фонд NSATU Trust Fund;

• Канада передала 45 млн долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения. Также она предоставила бронированные машины Coyote и Bison;

• Швеция передала 440 млн евро на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.

Я благодарен всем странам, которые продолжают поддерживать Украину. Спасибо моим очень хорошим друзьям, министру Гили и министру Писториусу, за организацию этой встречи