Raytheon удвоит производство Patriot в Европе из-за войны в Украине
Киев • УНН
Американский производитель Raytheon увеличит производство систем Patriot в Европе, инвестируя в немецкие мощности. Спрос на ракету остается высоким, очереди на поставки достигают десятилетий.
Американский производитель систем противовоздушной обороны Raytheon планирует удвоить объемы производства ракет Patriot в Европе в ответ на растущий спрос, в частности из-за войны в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.
Детали
Руководитель подразделения наземных и противовоздушных систем Raytheon Том Лалиберти отметил, что компания активно инвестирует в увеличение европейских производственных мощностей.
Мы также постепенно наращиваем наши возможности в Соединенных Штатах, но настоящей шаговой функцией является немецкий потенциал
Raytheon уже эксплуатирует объекты технического обслуживания систем Patriot в Европе, а также производит определенное оборудование совместно с норвежской компанией Kongsberg – в частности, ракеты NASAMS.
Мы работаем с нашими цепочками поставок, чтобы увеличить производственные мощности
Компания уже инвестирует в немецкое производство вместе с партнером MDBA Deutschland. Согласно новым контрактам, союзники по НАТО ожидают изготовления до 1 тысячи дополнительных ракет Patriot. Это позволит Raytheon удвоить глобальное производство ракет-перехватчиков к 2028 или 2030 году, отметил Лалиберти.
На фоне попыток некоторых стран ЕС отказаться от американского вооружения, интерес к системам Patriot остается высоким.
В Европе могут идти разговоры об отказе от американских поставщиков оборонной продукции, но системы Patriot еще никогда не были так востребованы, а очереди на поставки достигают десятилетий
В частности, Германия и Швейцария недавно заключили масштабные контракты на закупку Patriot.
Raytheon открыт к кооперации с европейскими оборонными компаниями.
Совместные предприятия и другие соглашения с европейскими фирмами возможны", – отметил руководитель, добавив, что возможно и "обратное партнерство, где Raytheon станет субподрядчиком, а европейские фирмы
Украинское направление
Компания видит потенциал в сотрудничестве с украинскими производителями.
Основной вопрос обсуждения с украинским клиентом заключается в том, как наилучшим образом получить им системы как можно скорее
Руководитель также подчеркнул важность локальной интеграции.
Мы продолжаем обсуждать с представителями их отрасли соответствующие меры для участия в производстве и поддержке существующих систем и, надеемся, новых систем, которые они получат
Дополнительно
Raytheon возобновила производство переносных ракет Stinger, которое было ранее прекращено. Причиной стал высокий спрос, в частности со стороны Украины.
Наиболее вероятно, производство продолжится даже после того, как Raytheon представит новую ракету-перехватчик ближнего радиуса действия (NGSRI), которая должна заменить Stinger
Справка
Raytheon – второй по величине в мире производитель вооружения. Компания специализируется на ПВО, управляемых ракетах и высокоточном вооружении. В контексте войны в Украине спрос на ее продукцию значительно вырос.
Украина расширяет производство оружия со странами "Рамштайна" для собственных нужд - Умеров04.06.25, 22:05 • 3790 просмотров