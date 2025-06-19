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Raytheon удвоит производство Patriot в Европе из-за войны в Украине

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Американский производитель Raytheon увеличит производство систем Patriot в Европе, инвестируя в немецкие мощности. Спрос на ракету остается высоким, очереди на поставки достигают десятилетий.

Raytheon удвоит производство Patriot в Европе из-за войны в Украине

Американский производитель систем противовоздушной обороны Raytheon планирует удвоить объемы производства ракет Patriot в Европе в ответ на растущий спрос, в частности из-за войны в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Руководитель подразделения наземных и противовоздушных систем Raytheon Том Лалиберти отметил, что компания активно инвестирует в увеличение европейских производственных мощностей.

Мы также постепенно наращиваем наши возможности в Соединенных Штатах, но настоящей шаговой функцией является немецкий потенциал

– сказал он.

Raytheon уже эксплуатирует объекты технического обслуживания систем Patriot в Европе, а также производит определенное оборудование совместно с норвежской компанией Kongsberg – в частности, ракеты NASAMS.

Мы работаем с нашими цепочками поставок, чтобы увеличить производственные мощности

 – добавил Лалиберти, уточнив, что это критически важно для обеспечения спроса на ракеты Patriot и другую продукцию компании.

Компания уже инвестирует в немецкое производство вместе с партнером MDBA Deutschland. Согласно новым контрактам, союзники по НАТО ожидают изготовления до 1 тысячи дополнительных ракет Patriot. Это позволит Raytheon удвоить глобальное производство ракет-перехватчиков к 2028 или 2030 году, отметил Лалиберти.

На фоне попыток некоторых стран ЕС отказаться от американского вооружения, интерес к системам Patriot остается высоким.

В Европе могут идти разговоры об отказе от американских поставщиков оборонной продукции, но системы Patriot еще никогда не были так востребованы, а очереди на поставки достигают десятилетий

– прокомментировал Лалиберти.

В частности, Германия и Швейцария недавно заключили масштабные контракты на закупку Patriot.

Raytheon открыт к кооперации с европейскими оборонными компаниями.

Совместные предприятия и другие соглашения с европейскими фирмами возможны", – отметил руководитель, добавив, что возможно и "обратное партнерство, где Raytheon станет субподрядчиком, а европейские фирмы

— главными исполнителями.

Украинское направление

Компания видит потенциал в сотрудничестве с украинскими производителями.

Основной вопрос обсуждения с украинским клиентом заключается в том, как наилучшим образом получить им системы как можно скорее

– сказал Лалиберти.

Руководитель также подчеркнул важность локальной интеграции.

Мы продолжаем обсуждать с представителями их отрасли соответствующие меры для участия в производстве и поддержке существующих систем и, надеемся, новых систем, которые они получат

– добавил он.

Дополнительно

Raytheon возобновила производство переносных ракет Stinger, которое было ранее прекращено. Причиной стал высокий спрос, в частности со стороны Украины.

Наиболее вероятно, производство продолжится даже после того, как Raytheon представит новую ракету-перехватчик ближнего радиуса действия (NGSRI), которая должна заменить Stinger

– отметил Руководитель подразделения наземных и противовоздушных систем Raytheon Том Лалиберти.

Справка

Raytheon – второй по величине в мире производитель вооружения. Компания специализируется на ПВО, управляемых ракетах и высокоточном вооружении. В контексте войны в Украине спрос на ее продукцию значительно вырос.

Украина расширяет производство оружия со странами "Рамштайна" для собственных нужд - Умеров04.06.25, 22:05 • 3790 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоВойнаполитикаНовости МираТехнологии
FIM-92 Stinger
НАТО
Швейцария
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Германия
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Украина
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