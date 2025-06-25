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“Я хочу, чтобы мы смогли вам предоставить их”: Трамп ответил, предоставят ли США Украине Patriot

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Дональд Трамп заявил, что США намерены предоставить Украине системы ПВО Patriot, однако он подчеркнул, что они также нужны США и Израилю. Американский производитель Raytheon планирует удвоить объемы производства ракет Patriot в Европе.

“Я хочу, чтобы мы смогли вам предоставить их”: Трамп ответил, предоставят ли США Украине Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы США предоставили Украине системы ПВО Patriot, однако подчеркнул, что они также нужны и Америке, и Израилю. Об этом Трамп сказал во время пресс-конференции на полях саммита НАТО, передает УНН.

Детали

Они (Украина, - ред.) хотят получить ракеты для Patriot. Посмотрим. Они нам тоже нужны, мы их поставляем Израилю, они очень эффективны. Конечно, они хотят их получить. Это очень хороший вопрос. Я хочу, чтобы мы смогли вам предоставить их

- сказал Трамп. 

Напомним

Американский производитель систем противовоздушной обороны Raytheon планирует удвоить объемы производства ракет Patriot в Европе в ответ на растущий спрос, в частности из-за войны в Украине.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаТехнологии
Израиль
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
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