“Я хочу, чтобы мы смогли вам предоставить их”: Трамп ответил, предоставят ли США Украине Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы США предоставили Украине системы ПВО Patriot, однако подчеркнул, что они также нужны и Америке, и Израилю. Об этом Трамп сказал во время пресс-конференции на полях саммита НАТО, передает УНН.

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Они (Украина, - ред.) хотят получить ракеты для Patriot. Посмотрим. Они нам тоже нужны, мы их поставляем Израилю, они очень эффективны. Конечно, они хотят их получить. Это очень хороший вопрос. Я хочу, чтобы мы смогли вам предоставить их - сказал Трамп.

Напомним

Американский производитель систем противовоздушной обороны Raytheon планирует удвоить объемы производства ракет Patriot в Европе в ответ на растущий спрос, в частности из-за войны в Украине.