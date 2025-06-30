Німеччина закликала Європу "пошукати" в себе додаткові ППО для України

Німеччина відправила лист європейським партнерам з проханням знайти можливість передати Україні додаткові системи ППО. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою, передає кореспондент УНН.

Німецька промисловість намагається збільшити свої потужності. Ми також знову обговоримо це з нашими європейськими партнерами. Ми з федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом направили спільного листа нашим європейським партнерам, щоб подивитися, чи всі системи, які є в наявності (у цих країнах - ред.), дійсно їм потрібні, чи деякі з них можуть бути передані Україні