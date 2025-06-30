Німеччина закликала Європу "пошукати" в себе додаткові ППО для України
Київ • УНН
Німеччина звернулася до європейських партнерів з проханням переглянути їхні запаси ППО та передати Україні надлишкові системи. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про спільний лист до європейських країн.
Німеччина відправила лист європейським партнерам з проханням знайти можливість передати Україні додаткові системи ППО. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою, передає кореспондент УНН.
Німецька промисловість намагається збільшити свої потужності. Ми також знову обговоримо це з нашими європейськими партнерами. Ми з федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом направили спільного листа нашим європейським партнерам, щоб подивитися, чи всі системи, які є в наявності (у цих країнах - ред.), дійсно їм потрібні, чи деякі з них можуть бути передані Україні
Україна та Німеччина домовилися про зміцнення співпраці щодо оборонної промисловості 30.06.25, 16:59 • 536 переглядiв
Доповнення
Вадефуль заявляв, що Німеччина буде й надалі залучена до роботи щодо посилення ППО України.