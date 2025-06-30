Германия призвала Европу "поискать" у себя дополнительные ПВО для Украины
Киев • УНН
Германия обратилась к европейским партнерам с просьбой пересмотреть их запасы ПВО и передать Украине избыточные системы. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил о совместном письме к европейским странам.
Германия направила письмо европейским партнерам с просьбой найти возможность передать Украине дополнительные системы ПВО. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, передает корреспондент УНН.
Немецкая промышленность пытается увеличить свои мощности. Мы также снова обсудим это с нашими европейскими партнерами. Мы с федеральным министром обороны Борисом Писториусом направили совместное письмо нашим европейским партнерам, чтобы посмотреть, все ли системы, которые есть в наличии (в этих странах - ред.), действительно им нужны, или некоторые из них могут быть переданы Украине
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Вадефуль заявлял, что Германия будет и в дальнейшем участвовать в работе по усилению ПВО Украины.