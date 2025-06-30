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Украина и Германия договорились об укреплении сотрудничества в сфере оборонной промышленности

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Киев и Берлин договорились усилить сотрудничество в оборонной промышленности, Германия стремится создать совместные предприятия для увеличения производства в Украине. На 2025 год Германия выделит дополнительные 2 миллиарда евро на оборону Украины, в общей сложности 9 миллиардов евро.

Украина и Германия договорились об укреплении сотрудничества в сфере оборонной промышленности

Киев и Берлин договорились об укреплении сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Германия хочет создать новые совместные предприятия, чтобы Украина могла производить больше для собственных оборонных нужд.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает УНН.

Детали  

Украина защищает европейскую свободу и европейский суверенитет от России… Поэтому мы уже договорились об укреплении нашего сотрудничества в оборонной промышленности. Мы хотим создать новые совместные предприятия, чтобы Украина могла производить все больше и больше для собственных оборонных нужд, потому что ваши потребности огромны

- заявил Вадефуль.

Он отметил, что сотрудничество Германии с Украиной в области вооружения – это настоящий козырь. 

Это логическое продолжение наших материальных поставок, и мы оба можем получить от этого пользу. Благодаря вашей креативности и опыту мы также улучшимся. Мы видим своей задачей помочь Украине, чтобы она могла вести переговоры с силой. Когда Путин сегодня говорит о мире, о якобы готовности к переговорам – это лишь фасад. Он хочет, как он снова прямо заявил, покорить всю Украину и одновременно увидеть страх во всей Европе. За последние несколько недель Путин даже усилил свои нападения на Украину

- сказал Вадефуль. 

Вадефуль подчеркнул, что мир наступает, когда агрессия останавливается. 

Для этого вы, прежде всего, должны быть способны защитить себя. Именно поэтому мы будем продолжать увеличивать нашу военную поддержку

- заявил министр.

Он напомнил, что на 2025 год Германия заложила в бюджете дополнительные почти 2 миллиарда евро на современную противовоздушную оборону, оборудование и боеприпасы — всего 9 миллиардов евро на оборону для Украины.

Только когда Россия поймет, что Холодная война не приведет к завоеванию или капитуляции, появится реальный шанс для переговоров

- считает Вадефуль. 

Германия продолжит участие в работе по усилению ПВО Украины - глава МИД30.06.25, 13:59 • 1035 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Андрей Сибига
Германия
Украина
Берлин
Киев
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