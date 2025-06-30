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Україна та Німеччина домовилися про зміцнення співпраці щодо оборонної промисловості

Київ • УНН

 • 519 перегляди

Київ і Берлін домовилися посилити співпрацю в оборонній промисловості, Німеччина прагне створити спільні підприємства для збільшення виробництва в Україні. На 2025 рік Німеччина виділить додаткові 2 мільярди євро на оборону України, загалом 9 мільярдів євро.

Україна та Німеччина домовилися про зміцнення співпраці щодо оборонної промисловості

Київ та Берлін домовилися про зміцнення співпраці щодо оборонної промисловості. Німеччина хоче створити нові спільні підприємства, щоб Україна могла виробляти більше для власних оборонних потреб.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час спільної пресконференції з главою МЗС Андрієм Сибігою, передає УНН.

Деталі  

Україна захищає європейську свободу та європейський суверенітет від росії…Тому ми вже домовилися про зміцнення нашої співпраці в оборонній промисловісті. Ми хочемо створити нові спільні підприємства, щоб Україна могла виробляти все більше і більше для власних оборонних потреб, бо ваші потреби величезні

- заявив Вадефуль.

Він зазначив, що співпраця Німеччини з Україною  в галузі озброєння – це справжній козир. 

Це логічне продовження наших матеріальних поставок, і ми обидва можемо отримати від цього користь. Завдяки вашій креативності та досвіду ми також покращимося. Ми бачимо своїм завданням допомогти Україні, щоб вона могла вести переговори з силою. Коли путін сьогодні говорить про мир, про нібито готовність до переговорів – це лише фасад. Він хоче, як він знову прямо заявив, підкорити всю Україну і водночас побачити страх у всій Європі. За останні кілька тижнів путін навіть посилив свої напади на Україну

- сказав Вадефуль. 

Міністр закордонних справ Німеччини наголосив, що мир настає, коли агресія зупиняється. 

Для цього ви, перш за все, повинні бути здатні захистити себе. Саме тому ми продовжуватимемо збільшувати нашу військову підтримку

- заявив міністр.

Він нагадав, що на 2025 рік Німеччина заклала в бюджеті додаткові майже 2 мільярди євро на сучасну протиповітряну оборону, обладнання та боєприпаси — загалом 9 мільярдів євро на оборону для України.

Лише коли росія зрозуміє, що Холодна війна не призведе до завоювання чи капітуляції, з'явиться реальний шанс для переговорів

- вважає Вадефуль. 

Німеччина продовжить участь у роботі з посилення ППО України - голова МЗС30.06.25, 13:59 • 1058 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Сибіга Андрій Іванович
Німеччина
Україна
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Київ
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