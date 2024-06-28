Російський штурмовик Су-25 збили з "Ігли" на Донеччині: нацгвардійці показали кадри
Київ • УНН
Національна гвардія України збила російський штурмовик Су-25 в Донецькій області з переносного зенітно-ракетного комплексу.
Гвардійці знищили ворожий штурмовий літак Су-25 у Донецькій області, повідомили у Нацгвардії у п'ятницю, показавши відео, пише УНН.
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"Днями зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України здійснив влучний постріл по ворожому засобу повітряного нападу", - вказали у НГУ.
Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт.
"Зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито", - повідомили у НГУ у соцмережах.
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