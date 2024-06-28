Киев • УНН
Национальная гвардия Украины сбила российский штурмовик Су-25 в Донецкой области из переносного зенитно-ракетного комплекса.
Гвардейцы уничтожили вражеский штурмовой самолет Су-25 в Донецкой области, сообщили в Нацгвардии в пятницу, показав видео, пишет УНН.
Детали
"На днях сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины совершил точный выстрел по вражескому средству воздушного нападения", - указали в НГУ.
Гвардейцы обнаружили вражеский Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет.
"Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально. Метким выстрелом штурмовик Су-25 был сбит", - сообщили в НГУ в соцсетях.
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