Гвардейцы уничтожили вражеский штурмовой самолет Су-25 в Донецкой области, сообщили в Нацгвардии в пятницу, показав видео, пишет УНН.

Детали

"На днях сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины совершил точный выстрел по вражескому средству воздушного нападения", - указали в НГУ.

Гвардейцы обнаружили вражеский Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет.

"Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально. Метким выстрелом штурмовик Су-25 был сбит", - сообщили в НГУ в соцсетях.



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