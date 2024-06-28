рф понесла потери: 1 170 военнослужащих погибли за один день
Киев • УНН
За сутки рф потеряла около 1170 военнослужащих по данным Вооруженных Сил Украины.
В пределах суток рф потеряла 1300 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 28.06.24:
- Личный состав: 540490 (+1170).
- Танки: 8066 (+24).
- Бронированные боевые машины: 15480 (+21).
- Артиллерийские системы: 14423 (+60).
- РСЗВ: 1109 (+1).
- Средства ППО: 871 (+3).
- Самолеты: 360 (+1).
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 11509 (+50).
- Крылатые ракеты: 2329 (+5).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 19514 (+46).
- Специальная техника: 2431 (+11).
За сутки рф потеряла 1240 военнослужащих24 мая 2024, 04:29 • 21336 просмотров