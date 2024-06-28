рф понесла потери: 1 170 военнослужащих погибли за один день

Короткое замыкание на подстанции: энергетики восстановили электроснабжение в Шевченковском районе Киева 12 часов назад • 21199 просмотра

Инцидент на подстанции не повлиял на жизнеобеспечение Киева - КГВА 13 часов назад • 20530 просмотра

Кличко о ситуации на энергообъекте: на трансформаторной подстанции возникло короткое замыкание 13 часов назад • 20548 просмотра

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