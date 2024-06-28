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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф понесла потери: 1 170 военнослужащих погибли за один день

рф понесла потери: 1 170 военнослужащих погибли за один день

Киев  •  УНН

28 июня 2024, 04:43  •  10793 просмотра

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За сутки рф потеряла около 1170 военнослужащих по данным Вооруженных Сил Украины.

В пределах суток рф потеряла 1300 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 28.06.24:

- Личный состав: 540490 (+1170).

- Танки: 8066 (+24).

- Бронированные боевые машины: 15480 (+21).

- Артиллерийские системы: 14423 (+60).

- РСЗВ: 1109 (+1).

- Средства ППО: 871 (+3).

- Самолеты: 360 (+1).

- Вертолёты: 326.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 11509 (+50).

- Крылатые ракеты: 2329 (+5).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 19514 (+46).

- Специальная техника: 2431 (+11).

За сутки рф потеряла 1240 военнослужащих24 мая 2024, 04:29 • 21336 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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