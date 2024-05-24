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Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет для северо-восточных и восточных областей из белгорода
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За сутки рф потеряла 1240 военнослужащих
По данным Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1240 человек личного состава и различной военной техники.
Во временно оккупированной Алуште был взорван важный российский узел связи
В городе Алушта был поражен важный коммуникационный узел российских оккупантов, который служил пунктом управления военными операциями во временно оккупированном Крыму.
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет для северо-восточных и восточных областей из белгорода
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможных ударах баллистическими ракетами по северо-восточным и восточным регионам из белгорода.
Зафиксировано усиление активности разведывательных БпЛА на востоке и юге Украины
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о высокой активности разведывательных БпЛА на востоке и юге Украины.
Польша и Греция призывают ЕС создать общий щит противовоздушной обороны
Премьер-министр Польши и глава правительства Греции обратились к президенту Европейской комиссии с просьбой создать европейский щит противовоздушной обороны для защиты ЕС от будущих угроз, таких как самолеты, ракеты и беспилотники.
День славянской письменности и культуры, Всемирный день видеоигр, Европейский день парков. Что еще можно отметить 24 мая
24 мая в Украине и некоторых других славянских странах отмечают День славянской письменности и языка, чествуя создателей кириллицы - братьев Кирилла и Мефодия, которые переводили церковные книги и писали собственные произведения, заложив основу славянской литературы.
Украинские пилоты завершили обучение на F-16 в США
Первая группа украинских пилотов завершила обучение на самолетах F-16 на американской военной базе в Аризоне, что стало решающим шагом на пути к развертыванию современных истребителей американского производства в украинском небе.
Южная Корея наложила санкции на 7 северокорейских и 2 российских судна за незаконную торговлю оружием и топливом с рф
Южная Корея ввела независимые санкции против 7 северокорейских и 2 российских судов за участие в незаконной торговле оружием и топливом с рф в нарушение международных санкций.
Байден намерен назначить Кению главным союзником вне НАТО
Байден сообщил Конгрессу о своем намерении предоставить Кении статус основного союзника вне НАТО, признавая ее вклад в глобальную безопасность и стабильность.
Общественность возмущена: В Китае установили торговые автоматы по продаже домашних животных
Торговые автоматы, продающие живых домашних животных, таких как коты, собаки и грызуны вызвали возмущение в нескольких китайских городах.