За сутки рф потеряла 1240 военнослужащих

День славянской письменности и культуры, Всемирный день видеоигр, Европейский день парков. Что еще можно отметить 24 мая

24 мая в Украине и некоторых других славянских странах отмечают День славянской письменности и языка, чествуя создателей кириллицы - братьев Кирилла и Мефодия, которые переводили церковные книги и писали собственные произведения, заложив основу славянской литературы.