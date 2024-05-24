За добу рф втратила 1240 військовослужбовців
Київ • УНН
За даними Збройних Сил України, за добу рф втратила 1240 осіб особового складу та різної військової техніки.
За добу рф втратила 1240 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 24.05.24:
- Особовий склад: 498940 (+1240).
- Танки: 7635 (+13).
- Броньовані бойові машини: 14775 (+27).
- Артилерійські системи: 12902 (+42).
- РСЗВ: 1080 (+3).
- Засоби ППО: 813.
- Літаки: 356 (+1).
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 10401 (+10).
- Крилаті ракети: 2209.
- Кораблі/катери: 27.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 17569 (+56).
- Спеціальна техніка: 2101 (+7).
Дані уточнюються.
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