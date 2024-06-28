рф зазнала втрат: 1 170 військовослужбовців загинули за один день
Київ • УНН
За добу рф втратила близько 1170 військовослужбовців за даними Збройних Сил України.
У межах доби рф втратила 1300 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 28.06.24:
- Особовий склад: 540490 (+1170).
- Танки: 8066 (+24).
- Броньовані бойові машини: 15480 (+21).
- Артилерійські системи: 14423 (+60).
- РСЗВ: 1109 (+1).
- Засоби ППО: 871 (+3).
- Літаки: 360 (+1).
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 11509 (+50).
- Крилаті ракети: 2329 (+5).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 19514 (+46).
- Спеціальна техніка: 2431 (+11).
За добу рф втратила 1240 військовослужбовців 24.05.24, 07:29 • 21678 переглядiв