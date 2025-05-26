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Le Monde: Україна більше не має ракет для SAMP/T

Київ • УНН

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Російські атаки на міста України стають інтенсивнішими, українська ППО ледь витримує. Закінчилися ракети для SAMP/T, півтора року без снарядів до Crotale.

Le Monde: Україна більше не має ракет для SAMP/T

Нічні повітряні атаки росії на українські міста стають дедалі потужнішими й частішими, тоді як українська протиповітряна оборона ледь справляється з навантаженням. Ба більше, в Україні закінчилися ракети для SAMP/T, а за півтора року ЗСУ не отримали жодного снаряда до Crotale, передає УНН із посиланням на Le Monde.

Деталі

Протягом останніх ночей українські міста опиняються під масованими атаками з боку російських сил. У Києві вже закінчуються боєприпаси для протидії цим бомбардуванням, зазначено у публікації.

За даними Повітряних сил України, за останні 20 днів було запущено понад 2000 безпілотників Shahed. Майже щоночі встановлюється новий "рекорд". Цієї "повітряної вакханалії" зазнають майже всі українські міста — Київ, Одеса, Кривий Ріг та Дніпро.

"Ми поступово наближаємося до моменту, коли росіяни зможуть запускати понад 1000 безпілотників типу "Шахед" на день", – прогнозує Марія Берлінська, відомий український спеціаліст, директор Центру підтримки повітряної розвідки.

Захищати таку велику територію стає дедалі складніше. Складність маршрутів, різноманітність засобів ураження та шалена кількість обстрілів вичерпують ресурси української ППО, зазначає видання.

Ще у 2024 році завдяки багаторівневій обороні, що поєднує мобільні групи, зенітні ракетні комплекси, вертольоти, винищувачі та мережі передачі даних, вдавалося збивати понад 90% Shahed. Зараз цей показник часом падає до 30%, зазначено у публікації.

"Тенденція погана", — зізнається Якут, заступник командира підрозділу ППО в Одеській області. За його словами, росіяни постійно вдосконалюють дрони: "З січня їхні Shahed літають на висоті від 2000 до 3000 метрів замість попередніх 200 метрів. Ми вже не дістаємо їх нашими гарматами. А коли вони пікірують зі швидкістю понад 500 км/год, їх дуже важко збити".

Видання зазначає, що Shahed, спочатку поставлені Іраном, нині виробляють у росії, біля Казані. Тепер вони несуть утричі більше вибухівки (до 90 кг), зокрема осколкової, запальної чи термобаричної.

Водночас, за словами військових, ракети, здатні збити "Шахед", занадто дорогі, а їхній дефіцит вже очевидний. Одним із рішень, що розглядається, є безпілотник-таран, як зазначено у публікації, керований штучним інтелектом, зброя, яка в 20-50 разів дешевша за свою ціль.

Підрозділ, розгорнутий на півдні України озброєний батареєю зенітно-ракетних комплексів Nasam, норвезької системи, оснащеної американськими ракетами. Він також використовує радянські зенітно-ракетні комплекси С-300 та численні наземні ловушки, щоб ввести ворога в оману.

Але, як каже командир, щоб відповісти на зростаючий виклик, "нам потрібно набагато більше систем далекого радіусу дії, таких як Patriot, Iris-T та SAMP/T".

"Сьогодні у нас немає нічого, щоб захистити південь України від балістичних ракет", – сказав офіцер.

За словами джерела Le Monde, Україна більше не має ракет для своїх двох батарей SAMP/T, і вона "не отримала жодної ракети за півтора року" для зенітної системи малої дальності Crotale.

Раніше УНН писав, що у випадку невдачі переговорів про припинення вогню, Україні доведеться зменшити використання ППО. росія збільшує виробництво дронів до 500 на день, що може призвести до атак у 1000 одиниць.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Війна
Дніпро
MIM-104 Patriot
Шахед-136
IRIS-T
Ракетна система С-300
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