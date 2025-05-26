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Le Monde: у Украины больше нет ракет для SAMP/T

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Российские атаки на города Украины становятся интенсивнее, украинская ПВО едва выдерживает. Закончились ракеты для SAMP/T, полтора года без снарядов к Crotale.

Le Monde: у Украины больше нет ракет для SAMP/T

Ночные воздушные атаки россии на украинские города становятся все более мощными и частыми, в то время как украинская противовоздушная оборона едва справляется с нагрузкой. Более того, в Украине закончились ракеты для SAMP/T, а за полтора года ВСУ не получили ни одного снаряда к Crotale, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

В течение последних ночей украинские города оказываются под массированными атаками со стороны российских сил. В Киеве уже заканчиваются боеприпасы для противодействия этим бомбардировкам, отмечено в публикации.

По данным Воздушных сил Украины, за последние 20 дней было запущено более 2000 беспилотников Shahed. Почти каждую ночь устанавливается новый "рекорд". Этой "воздушной вакханалии" подвергаются почти все украинские города — Киев, Одесса, Кривой Рог и Днепр.

"Мы постепенно приближаемся к моменту, когда россияне смогут запускать более 1000 беспилотников типа "Шахед" в день", – прогнозирует Мария Берлинская, известный украинский специалист, директор Центра поддержки воздушной разведки.

Защищать такую большую территорию становится все сложнее. Сложность маршрутов, разнообразие средств поражения и бешеное количество обстрелов исчерпывают ресурсы украинской ПВО, отмечает издание.

Еще в 2024 году благодаря многоуровневой обороне, сочетающей мобильные группы, зенитные ракетные комплексы, вертолеты, истребители и сети передачи данных, удавалось сбивать более 90% Shahed. Сейчас этот показатель порой падает до 30%, отмечено в публикации.

"Тенденция плохая", — признается Якут, заместитель командира подразделения ПВО в Одесской области. По его словам, россияне постоянно совершенствуют дроны: "С января их Shahed летают на высоте от 2000 до 3000 метров вместо предыдущих 200 метров. Мы уже не достаем их нашими пушками. А когда они пикируют со скоростью более 500 км/ч, их очень трудно сбить".

Издание отмечает, что Shahed, первоначально поставленные Ираном, сейчас производят в россии, возле Казани. Теперь они несут втрое больше взрывчатки (до 90 кг), в частности осколочной, зажигательной или термобарической.

В то же время, по словам военных, ракеты, способные сбить "Шахед", слишком дорогие, а их дефицит уже очевиден. Одним из решений, которое рассматривается, является беспилотник-таран, как отмечено в публикации, управляемый искусственным интеллектом, оружие, которое в 20-50 раз дешевле своей цели.

Подразделение, развернутое на юге Украины, вооружено батареей зенитно-ракетных комплексов Nasam, норвежской системы, оснащенной американскими ракетами. Он также использует советские зенитно-ракетные комплексы С-300 и многочисленные наземные ловушки, чтобы ввести врага в заблуждение.

Но, как говорит командир, чтобы ответить на растущий вызов, "нам нужно гораздо больше систем дальнего радиуса действия, таких как Patriot, Iris-T и SAMP/T".

"Сегодня у нас нет ничего, чтобы защитить юг Украины от баллистических ракет", – сказал офицер.

По словам источника Le Monde, у Украины больше нет ракет для своих двух батарей SAMP/T, и она "не получила ни одной ракеты за полтора года" для зенитной системы малой дальности Crotale.

Ранее УНН писал, что в случае неудачи переговоров о прекращении огня, Украине придется уменьшить использование ПВО. россия увеличивает производство дронов до 500 в день, что может привести к атакам в 1000 единиц.

Алена Уткина

Алена Уткина

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