Атаки рф у 1000 дронів на добу можуть стати реальністю, Україні доведеться скоротити використання ППО - The Economist

Якщо нинішні переговори про припинення вогню зазнають невдачі, що здається дуже ймовірним, підрозділам протиповітряної оборони України доведеться скоротити обсяги використання своїх перехоплювачів. Про це йдеться у матеріалі The Economist, пише УНН.

Зазначається, що рік тому атака 30 ударних безпілотників по Україні за одну ніч вважалася чимось надзвичайним. Нині ж росія застосовує сотні БпЛА.

Минулого року Кремль виробляв близько 300 безпілотників "Шахед" на місяць; така ж кількість зараз випускається менш ніж за три дні. Українська військова розвідка заявляє, що має документи, які свідчать про те, що росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день, а це означає, що атаки в 1000 одиниць можуть стати реальністю