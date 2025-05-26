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F-16 Fighting Falcon

Атаки рф у 1000 дронів на добу можуть стати реальністю, Україні доведеться скоротити використання ППО - The Economist

Київ • УНН

 • 3352 перегляди

У випадку невдачі переговорів про припинення вогню, Україні доведеться зменшити використання ППО. росія збільшує виробництво дронів до 500 на день, що може призвести до атак у 1000 одиниць.

Атаки рф у 1000 дронів на добу можуть стати реальністю, Україні доведеться скоротити використання ППО - The Economist

Якщо нинішні переговори про припинення вогню зазнають невдачі, що здається дуже ймовірним, підрозділам протиповітряної оборони України доведеться скоротити обсяги використання своїх перехоплювачів. Про це йдеться у матеріалі The Economist, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що рік тому атака 30 ударних безпілотників по Україні за одну ніч вважалася чимось надзвичайним. Нині ж росія застосовує сотні БпЛА.

Минулого року Кремль виробляв близько 300 безпілотників "Шахед" на місяць; така ж кількість зараз випускається менш ніж за три дні. Українська військова розвідка заявляє, що має документи, які свідчать про те, що росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день, а це означає, що атаки в 1000 одиниць можуть стати реальністю

- йдеться у статті.

Автори цитують українських інженерів, які розбирають і аналізують ворожі ударні БпЛА. За їхніми словами, новітні моделі не піддаються впливу української радіоелектронної боротьби – вони більше не покладаються на GPS, що піддається глушінню, керуються штучним інтелектом і використовують власну українську мережу інтернету та мобільного інтернету.

росіяни не припиняють удари по Україні через безкарність Заходу - ЦПД25.05.25, 20:03 • 3014 переглядiв

Інженери розповіли, що нещодавно виявили записку всередині одного з безпілотників, які вони розбирали. У записці зазначалося, що дрони керуються за допомогою ботів у Telegram, які в режимі реального часу надсилають дані про політ і відео операторам.

"Можливо, Україні доведеться розробити стратегію виживання, яка поєднує протиповітряну оборону з повітряним наступом і стримуванням", - резюмує видання.

Нагадаємо

Атака росіян 25 травня стала найпотужнішою за останні тижні та вкотре довела, що світова спільнота має вжити рішучих заходів для зупинення агресора. 45 крилатих ракет та 266 БпЛА: у Повітряних Силах повідомили кількість знешкодженої ворожої зброї.

"Постійний смертельний ризик": з'явилась реакція світу на нову хвилю російських атак по Україні25.05.25, 23:27 • 1970 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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