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Атаки рф в 1000 дронов в сутки могут стать реальностью, Украине придется сократить использование ПВО - The Economist

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

В случае неудачи переговоров о прекращении огня, Украине придется уменьшить использование ПВО. россия увеличивает производство дронов до 500 в день, что может привести к атакам в 1000 единиц.

Атаки рф в 1000 дронов в сутки могут стать реальностью, Украине придется сократить использование ПВО - The Economist

Если нынешние переговоры о прекращении огня потерпят неудачу, что кажется весьма вероятным, подразделениям противовоздушной обороны Украины придется сократить объемы использования своих перехватчиков. Об этом говорится в материале The Economist, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что год назад атака 30 ударных беспилотников по Украине за одну ночь считалась чем-то чрезвычайным. Сейчас же россия применяет сотни БпЛА.

В прошлом году Кремль производил около 300 беспилотников "Шахед" в месяц; такое же количество сейчас выпускается менее чем за три дня. Украинская военная разведка заявляет, что имеет документы, свидетельствующие о том, что россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, а это означает, что атаки в 1000 единиц могут стать реальностью

- говорится в статье.

Авторы цитируют украинских инженеров, которые разбирают и анализируют вражеские ударные БпЛА. По их словам, новейшие модели не поддаются воздействию украинской радиоэлектронной борьбы – они больше не полагаются на GPS, поддающийся глушению, управляются искусственным интеллектом и используют собственную украинскую сеть интернета и мобильного интернета.

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Инженеры рассказали, что недавно обнаружили записку внутри одного из беспилотников, которые они разбирали. В записке отмечалось, что дроны управляются с помощью ботов в Telegram, которые в режиме реального времени отправляют данные о полете и видео операторам.

"Возможно, Украине придется разработать стратегию выживания, которая сочетает противовоздушную оборону с воздушным наступлением и сдерживанием", - резюмирует издание.

Напомним

Атака россиян 25 мая стала самой мощной за последние недели и в очередной раз доказала, что мировое сообщество должно принять решительные меры для остановки агрессора. 45 крылатых ракет и 266 БпЛА: в Воздушных Силах сообщили количество обезвреженного вражеского оружия.

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Вадим Хлюдзинский

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