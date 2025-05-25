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россияне не прекращают удары по Украине из-за безнаказанности Запада - ЦПД

Киев • УНН

 • 416 просмотра

В инфополе россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов по Украине. В то же время кремль транслирует на страны Запада месседжи о якобы "желании мира".

россияне не прекращают удары по Украине из-за безнаказанности Запада - ЦПД

россияне не собираются прекращать удары по Украине, в том числе, вследствие безнаказанности со стороны стран Запада. Об этом написал в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Как отметил Коваленко, в информационном поле россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов по Украине.

Риторика завершения войны там не звучит, вообще. Только на Запад информационно россияне транслируют сигналы желания мира

– заявил начальник ЦПД.

Справка

В течение последних дней мая россияне массированно били по городам Украины ракетами и дронами. В результате пострадали такие города, как Киев, Николаев, Чернигов, Купянск, а также населенные пункты Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской областей – есть погибшие и раненые.

Напомним

Силы обороны Украины в течение суток отбили более 100 атак российских оккупантов на различных участках фронта.

Также Генштаб сообщал, что украинские защитники взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил рф во время боев в курской области.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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