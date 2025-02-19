Зеленський: Україні не вистачає ракет для ППО, тому ми просимо надати ліцензії Patriot для виробництва перехоплювачів

Українським військовим не вистачає ракет для систем протиповітряної оборони. Україні важливо отримати ліцензію на власне виробництво ракет для систем Patriot.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

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Коли вони казали, що жодний військ на території України, але в них є ППО. США мають це потужне ППО. Чи можемо ми отримати 20 систем ППО? Це було б достатньо. Нам не потрібна їх обслуга цих систем. Ми маємо своїх людей, ми підготуємо їх. Для нас навіть мова й не йде про війська безпосередньо в Україні (контингент США – ред.), але можна отримати ліцензії, навіть не ракети, а ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Я знаю, що ми кожного дня рахуємо, я вибачаюся, коли 3-4-5 ранку, коли командувач мені телефонує і каже: ми біля цього міста, я зараз не хочу казати, яке це місто, але під цим містом в нас немає ракет для систем Patriot. Все, ми вичерпали, я це розумію. Він каже, що наближається 8 ракет, але в нас немає ракет для систем ППО