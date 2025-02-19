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Зеленський: Україні не вистачає ракет для ППО, тому ми просимо надати ліцензії Patriot для виробництва перехоплювачів

Зеленський: Україні не вистачає ракет для ППО, тому ми просимо надати ліцензії Patriot для виробництва перехоплювачів

Київ • УНН

 • 40576 перегляди

Президент України заявив про нестачу ракет для систем ППО Patriot та звернувся до США з проханням надати ліцензії на їх виробництво. Україні потрібно близько 20 систем ППО для ефективного захисту.

Українським військовим не вистачає ракет для систем протиповітряної оборони. Україні важливо отримати ліцензію на власне виробництво ракет для систем Patriot.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Коли вони казали, що жодний військ на території України, але в них є ППО. США мають це потужне ППО. Чи можемо ми отримати 20 систем ППО? Це було б достатньо. Нам не потрібна їх обслуга цих систем. Ми маємо своїх людей, ми підготуємо їх. Для нас навіть мова й не йде про війська безпосередньо в Україні (контингент США – ред.), але можна отримати ліцензії, навіть не ракети, а ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Я знаю, що ми кожного дня рахуємо, я вибачаюся, коли 3-4-5 ранку, коли командувач мені телефонує і каже: ми біля цього міста, я зараз не хочу казати, яке це місто, але під цим містом в нас немає ракет для систем Patriot. Все, ми вичерпали, я це розумію. Він каже, що наближається 8 ракет, але в нас немає ракет для систем ППО

- сказав Зеленський. 

Він наголосив, що говорив про це з представниками США в контексті того, що вони можуть надати Україні з точки зору гарантії безпеки.

Ви не хочете надсилати військ, ви не хочете НАТО. Чи ми можемо отримати достатньо систем Patriot? Це така тривала розмова, занадто тривала

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Україна витратила на війну з рф 320 млрд доларів, з яких 200 млрд - було іноземною військовою допомогою. Водночас, США надали лише 67 млрд доларів військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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