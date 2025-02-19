"Нам війна коштувала 320 млрд доларів": Зеленський відповів Трампу на критику і розкрив реальні цифри допомоги США

Україна витратила на війну з рф 320 млрд доларів, з яких 200 млрд - було іноземною військовою допомогою. Водночас, США надали лише 67 млрд доларів військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

"Я думаю, що треба розібратися з цією допомогою. В нас абсолютно різні цифри, на жаль. В нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала 320 млрд доларів, 120 млрд - це ми, народ України, платники податків. 200 млрд - це США і ЄС. Це те, що ми говоримо про зброю. Це пакет зброї - 320 млрд. Всього США окремо дали нам на сьогодні від близько 67 млрд - те що ми отримали зброєю. І ми отримали плюс 31,5 млрд - це фінансова допомога в бюджет", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна має повернути США 500 млрд доларів мінералами, або ще чимось, то "це не серйозна розмова".

"Ще раз наголошую, що ми готові до серйозного документу, нам потрібні гарантії безпеки, вам потрібно це. Із задоволенням інвестуємо, ділимося, в залежності від інвестицій, або об’єкту інвестиції. Забирайте відсотки, заробляйте ви, але нам потрібні гарантії безпеки", - додав Зеленський.

Доповнення

Напередодні Трамп заявляв, що США виділили Україні 350 млрд мільярдів допомоги, однак відсутність звітності щодо використання цих коштів викликає занепокоєння.

Нагадаємо

Трамп заявив, що Україна "фактично" погодилася надати Сполученим Штатам доступ до рідкоземельних мінералів на суму 500 мільярдів доларів у відповідь на військову допомогу з боку Вашингтона.