"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США

Украина потратила на войну с рф 320 млрд долларов, из которых 200 млрд - было иностранной военной помощью. В то же время, США предоставили лишь 67 млрд долларов военной помощи с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

"Я думаю, что надо разобраться с этой помощью. У нас совершенно разные цифры, к сожалению. У нас все очень понятно. Нам война стоила 320 млрд долларов, 120 млрд - это мы, народ Украины, налогоплательщики. 200 млрд - это США и ЕС. Это то, что мы говорим об оружии. Это пакет оружия - 320 млрд. Всего США отдельно дали нам на сегодня от около 67 млрд - то что мы получили оружием. И мы получили плюс 31,5 млрд - это финансовая помощь в бюджет", - сказал Зеленский.

Он отметил, что заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина должна вернуть США 500 млрд долларов минералами, или еще чем-то, то "это не серьезный разговор".

"Еще раз подчеркиваю, что мы готовы к серьезному документу, нам нужны гарантии безопасности, вам нужно это. С удовольствием инвестируем, делимся, в зависимости от инвестиций, или объекта инвестиции. Забирайте проценты, зарабатывайте вы, но нам нужны гарантии безопасности", - добавил Зеленский.

Дополнение

Накануне Трамп заявлял, что США выделили Украине 350 млрд миллиардов помощи, однако отсутствие отчетности по использованию этих средств вызывает беспокойство.

Напомним

Трамп заявил, что Украина "фактически" согласилась предоставить Соединенным Штатам доступ к редкоземельным минералам на сумму 500 миллиардов долларов в ответ на военную помощь со стороны Вашингтона.