Зеленский: Украине не хватает ракет для ПВО, поэтому мы просим предоставить лицензии для производства ракет для Patriot
Киев • УНН
Президент Украины заявил о нехватке ракет для систем ПВО Patriot и обратился к США с просьбой предоставить лицензии на их производство. Украине нужно около 20 систем ПВО для эффективной защиты.
Украинским военным не хватает ракет для систем противовоздушной обороны. Украине важно получить лицензию на собственное производство ракет для систем Patriot.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Когда они говорили, что никаких войск на территории Украины, но у них есть ПВО. США имеют это мощное ПВО. Можем ли мы получить 20 систем ПВО? Это было бы достаточно. Нам не нужна их обслуга этих систем. У нас есть свои люди, мы подготовим их. Для нас даже речь и не идет о войсках непосредственно в Украине (контингент США - ред.), но можно получить лицензии, даже не ракеты, а лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot. Я знаю, что мы каждый день считаем, я извиняюсь, когда 3-4-5 утра, когда командующий мне звонит и говорит: мы возле этого города, я сейчас не хочу говорить, какой это город, но под этим городом у нас нет ракет для систем Patriot. Все, мы исчерпали, я это понимаю. Он говорит, что приближается 8 ракет, но у нас нет ракет для систем ПВО
Он отметил, что говорил об этом с представителями США в контексте того, что они могут предоставить Украине с точки зрения гарантии безопасности.
Вы не хотите посылать войска, вы не хотите НАТО. Можем ли мы получить достаточно систем Patriot? Это такой долгий разговор, слишком долгий
Напомним,
Украина потратила на войну с РФ 320 млрд долларов, из которых 200 млрд - было иностранной военной помощью. В то же время, США предоставили лишь 67 млрд долларов военной помощи с начала полномасштабного вторжения.