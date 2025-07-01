У Пхеньяні вже з’явилися перші російські установки “Панцир-С1” - ГУР

У Пхеньяні, столиці КНДР, вже з’явилися перші російські установки "Панцир-С1". Також росія передає Північній Кореї технології щодо виробництва "шахедів". Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі програми "На лінії вогню", передає УНН.

Знаєте, це така цікава ситуація. Цей "шахед", він як кочівник якийсь. От він з Ірану перейшов в рф, а тепер з рф… вже якби під назвою не "шахед" перейшов у КНДР. Вони працюють швидко, повірте мені, на жаль. Вони транспортні технології роблять. Вони не "шахеди" передають, вони передають технологію, обладнання і так далі, налагоджують там виробництво

Він зазначив, що така співпраця між рф і КНДР значно ускладнює безпекову ситуацію на Корейському півострові, адже КНДР стрімко нарощує свою військову силу через співпрацю з рф і через отримання реального бойового досвіду.

І це не може не вплинути на безпекове середовище, а зрештою для КНДР є єдиний противник. Реальний противник - це Південна Корея. Інших немає. І вони це чудово знають. Технології і озброєння рф туди передавала. Можу вам сказати, що, наприклад, у Пхеньяні вже з’явилися перші установки "Панцир-С1. Вони там стоять на бойовому чергуванні, охороняють столицю їхню. росіяни перенавчають корейський персонал і скоро вже корейці будуть автономно працювати на цій техніці