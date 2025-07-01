В Пхеньяне уже появились первые российские установки “Панцирь-С1” - ГУР

В Пхеньяне, столице КНДР, уже появились первые российские установки "Панцирь-С1". Также россия передает Северной Корее технологии по производству "шахедов". Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире программы "На линии огня", передает УНН.

Знаете, это такая интересная ситуация. Этот "шахед", он как кочевник какой-то. Вот он из Ирана перешел в рф, а теперь из рф… уже как бы под названием не "шахед" перешел в КНДР. Они работают быстро, поверьте мне, к сожалению. Они транспортные технологии делают. Они не "шахеды" передают, они передают технологию, оборудование и так далее, налаживают там производство - сказал Буданов.

Он отметил, что такое сотрудничество между рф и КНДР значительно усложняет ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове, ведь КНДР стремительно наращивает свою военную силу благодаря сотрудничеству с рф и получению реального боевого опыта.

И это не может не повлиять на среду безопасности, а в конечном итоге для КНДР есть единственный противник. Реальный противник – это Южная Корея. Других нет. И они это прекрасно знают. Технологии и вооружение рф туда передавала. Могу вам сказать, что, например, в Пхеньяне уже появились первые установки "Панцирь-С1". Они там стоят на боевом дежурстве, охраняют столицу их. Россияне переучивают корейский персонал, и скоро уже корейцы будут автономно работать на этой технике - добавил Буданов.

Напомним

россия активно поддерживает Северную Корею в ответ на военную помощь, в то время как Иран, который также поставляет вооружение, остается в стороне от выгоды.