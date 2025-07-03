Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности

Противоздушная оборона стала ключевым элементом выживания Украины в войне. Несмотря на значительную международную поддержку, дефицит современных ПВО остается ощутимым. В УНН разбирались, сколько Украина имела систем ПВО до начала войны, сколько получила помощи от партнеров для защиты неба, и сколько еще нужно.

Что такое ПВО?

Большинство людей, далеких от военного дела, представляют себе ПВО, как пусковую установку, где сидит оператор, который нажимает одну кнопку, и сбивает в небе вражеские цели - ракеты, дроны, самолеты, однако это не так.

ПВО - это противовоздушная оборона, часто к этим трем буквам добавляют еще слово "система" и не зря, ведь ПВО это именно система противовоздушной обороны, которая включает в себя множество средств обнаружения и уничтожения, связанных между собой.

Комплекс или система ПВО предусматривает собой радиолокационную станцию, которая обнаруживает воздушные цели, системы управления огнем, откуда ведется огонь, и саму пусковую установку. То есть, одна система ПВО может состоять из нескольких единиц техники.

Каждый отдельный элемент не решает задачи защиты, только в составе комплекса можно найти и уничтожить воздушную цель.

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Как работает ПВО?

Станция РЛС обнаруживает вражескую цель в небе, после того как ракета или самолет противника обнаружен, его полет отслеживается, чтобы определить направление, высоту и скорость. Эти данные нужны для того, чтобы сформировать целеуказание, то есть задать маршрут полета своей зенитной ракеты или выбрать предупреждение для зенитной пушки.

Есть два основных принципа наведения:

командное наведение – когда команды ракете, куда лететь, отдаются с земли;

самонаведение – когда сама ракета захватывает цель и управляет своим полетом.

Чтобы зенитная ракета попала в воздушную цель, ее необходимо запустить не туда, где цель находится в данный момент, а туда, где она появится впоследствии.

Сколько систем ПВО было в Украине до 2022 года

Точное количество систем ПВО до начала полномасштабного вторжения неизвестно, однако в апреле Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами заявлял, что Украина в 1992 году имела 225 систем ПВО. К 2019 году их осталось около 60.

"Вооруженные силы Украины уничтожают много ПВО врага. С-400 и другие. И реально уничтожают. Это сложная работа, это правильный результат, очень правильная работа. Вы знаете, 225 систем в Украине было в 1992 году. В 2019 году было около 60. Большинство систем "куда-то делось" в период с 2000 до 2019 год. До 2000 года у Украины из 225 осталось 168-169, то есть было уже меньше, но было 170 систем. И за следующие годы до 2019 у нас осталось около 60. К чему я это говорю? Я о том, что мы должны понять, какая была плотность защиты Украины. Для чего? Для того, чтобы понять, какая защита у россиян. Потому что наши системы продавались не только на Ближний Восток, но и россиянам также", - сказал тогда Зеленский.

Зеленский: Украина имела 225 систем ПВО в 1992 году, к 2019 году большинство систем куда-то делось

В основном парк противовоздушной обороны в Украине составлял советское наследие. По данным Международного института стратегических исследований (IISS), в 2021 году Украина имела на своем вооружении более 250 зенитно-ракетных комплексов С-300 различных модификаций (из которых около 170 С-300ПС/ПТ и 8 ПУ С-300ПМУ), до 75 систем "Бук-М1", около 90 систем 2K12 "Куб", около 10 9K330 "Тор" и сотни систем "Оса", "Стрела-10" и зенитные самоходные-установки (ЗСУ) "Тунгуска", "Шилка".

С-300

Система С-300 - семейство советских зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия. Серийное производство системы под индексом С-300ПТ было начато в 1975 году. В 1978 году были завершены испытания системы, а в 1979 году первый полк С-300 стал на боевое дежурство.

За время войны Украина потеряла до 32 С-300 в модификации ПТ. Также известно, что Украина потеряла более 40 С-300ПС.

КрАЗ-260В с пусковой установкой 5П851 комплекса С-300ПТ

Отметим, что в 2012-2013 годах системы С-300В были сняты с вооружения из-за технического и морального устаревания и были переданы на хранение. Однако, в 2017 году, комплексы С-300В1 и С-300ПТ были восстановлены и возвращены на боевое дежурство.

ЗРК С-300В на параде в Киеве 2018 году

"Бук"

Еще одним наследием советского времени стала система ЗРК "Бук" в модификации 9К37М "Бук-М1". "Бук" - семейство самоходных зенитно-ракетных комплексов, предназначенных для борьбы с маневренными аэродинамическими целями (крылатые ракеты, управляемые бомбы, самолеты, вертолеты, БПЛА и т.д.) на малых и средних высотах (от 30 м до 14-18 км), в условиях интенсивного радиопротиводействия.

9К37М “Бук-M1” на параде в Киеве

В 2023 году стало известно, что часть "Буков" переоборудована для применения ракет AIM-7 - американская корабельная зенитная и противоракетная система малой дальности класса "земля-воздух", предназначенная в основном для защиты от противокорабельных ракет.

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С-125

Также на защите Украины стоят системы С-125 - советский зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия. Точно неизвестно сколько Украина имеет этих систем, однако, по данным IISS, на конец 2023 года Украина имеет 8 штук комплексов С‑1252Д "Печора-2Д", что составляют 2 дивизиона.

Стоит отметить, что с развалом СССР комплексы С-125 вывели из состава Воздушных сил и поставили на хранение из-за их моральной устарелости. Однако с началом боевых действий против РФ в 2014 году их решили вернуть в строй.

В частности, в июле прошлого года Воздушные силы ВСУ сообщали, что благодаря системе С-125 была уничтожена крылатая ракета "Калибр", а также полсотни вражеских ракет и дронов.

В 2023 году тогдашний командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев показал боевую работу комплекса С-125М1, был модернизирован до уровня С-125-2Д.

С-125-2Д – это украинская модернизация советского подвижного зенитного ракетного комплекса. ЗРК создан в 60-х годах для прикрытия стратегических объектов, промышленных комплексов и крупных городов. По сравнению с базовым вариантом модернизированный ЗРК С-125-2Д имеет повышенную помехозащищенность от различного вида активных и пассивных радиопомех, а также эхо от поверхностей за счет применения новых аппаратных технологий, методов защиты от помех и способов обработки сигналов.

За время полномасштабного вторжения, Украина потеряла минимум одну систему С-125-2Д.

С‑1252Д “Печора-2Д” на боевом дежурстве

С-200

Еще одним наследием советского времени является система С-200, однако последний дивизион был снят с вооружения 30 октября 2013 года. Уже в 2025 году Главное управление разведки показало видео, на котором Украина использует зенитную ракету 5В28 от зенитного ракетного комплекса С-200.

В 2023 году британская разведка сообщала, что Украина, вероятно, использует советские С-200, в качестве наземных баллистических ракет, а не для сбития воздушных целей.

Британская разведка: Украина, вероятно, наносит удары по рф советскими С-200

Однако, в апреле прошлого года Украине удалось поймать жирную цель - экс-командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что впервые зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ во взаимодействии с разведкой уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22.

Источники УНН сообщали, что "отминусовать" самолеты удалось с помощью комплекса С-200.

Комплекс С-200 на базе 540 Зенитного ракетного Львовского полка имени Ивана Выговского

"Оса", "Стрела-10", "Шилка", "Тунгуска"

9K33 "Оса-АКМ" - советский мобильный ПВО‑комплекс малого радиуса действия, впервые запущенный в эксплуатацию в 1972 году и до сих пор используется во многих странах, включая Украину. Основным отличием модернизированной является возможность загрузки 6 ракет класса "земля-воздух". Во время войны Польша передала Украине системы "Оса-АКМ" и "Оса-АКМ-П1". В 2024–2025 годах все украинские "Оса-АКМ" были модернизированы (проект Hornet) под возможность запуска ракет класса "воздух-воздух" Р-73 наряду с оригинальными 9М33М3.

Комплексы “Оса-АКМ” на тренировке

"Стрела-10" - советский самоходный ЗРК малой дальности, применяется с 1976 года. Базируется на шасси МТ‑ЛБ, оснащен оптико-инфракрасной головкой самонаведения, предназначен для поражения низковысотных целей - вертолетов, самолетов и БПЛА.

ЗРК “Стрела-10”

ЗСУ-23-4 "Шилка" - зенитная самоходная установка советского производства, предназначенная для непосредственного противовоздушного прикрытия наземных войск, уничтожения воздушных целей, летящих со скоростью до 450 м/с, на расстояниях до 2500 метров и высотах до 1500 метров, а также наземных (надводных) целей на расстоянии до 2000 метров с места, с короткой остановки и в движении.

ЗСУ-23-4 “Шилка”

Кроме того, украинские военные уверенно используют ПЗРК "Игла" для сбития российских воздушных целей. В частности, как сбивать вражеские цели с ПЗРК "Игла" знает военнослужащая Наталия Грабарчук, которая в ноябре прошлого года сбила вражескую ракету, а также воины Нацгвардии, которые из "Иглы" сбили вражеский штурмовой самолет Су-25 в Донецкой области.

Системы, которые были переданы партнерами

В целом же из открытых источников известно, что партнеры предоставили Украине около 100 единиц зенитно-ракетных комплексов различных типов - это включает современные западные системы (Patriot, NASAMS, IRIS‑T, SAMP/T, HAWK и т.д.) и советские системы, переданные из стран НАТО и других партнеров

NASAMS - норвежский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Разработка норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon. NASAMS стал первой наземной системой, где были использованы ракеты AIM-120 AMRAAM и первая на Западе ракетная система с локаторным наведением.

Известно, что Украине было передано 13 батарей + 6 пусковых единиц + 2 системы управления. Однако, пока неизвестно, сколько систем может находиться на вооружении Украины, ведь как минимум одна система была уничтожена врагом.

ЗРК NASAMS

MIM-104 Patriot - американский зенитный ракетный комплекс. Известно, что Украина могла получить от 8 до 13 батарей "Patriot" в модификации РАС-3 - один из последних вариантов модернизации ЗРК и предназначен для перехвата боеголовок тактических баллистических и крылатых ракет, в частности выполненных с использованием технологии "стелс". К сожалению, Украина потеряла две установки "Patriot" за время войны.

ЗРК “Patriot”

IRIS‑T SLM/IRIS‑T SLS - зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Системы, в частности были переданы Германией и Норвегией. Украина могла получить примерно 13 батарей IRIS‑T SLM/IRIS‑T SLS, однако точно известно, что одна система была также потеряна.

Система IRIS-T SLM одного из подразделений ВСУ

Также Украина получила от Франции и Италии до 2 систем SAMP/T - наземный зенитный ракетный комплекс, применяющий ракеты семейства Aster. Комплекс разработан европейским консорциумом Eurosam, образованным MBDA Italy, MBDA France и Thales.

SAMP/T

Также Франция передала Украине минимум две батареи Crotale NG - французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот.

Crotale NG

Также, Украине было передано 6 ЗСУ Stormer HVMs, 2 системы MIM-23 Hawk Phase, более 20 самоходных зенитно-ракетных комплексов AN/TWQ-1 Avengers, а также Германией около 60 зенитных установок GEPARD, две системы Skynex и еще две планирует доставить.

Система Skynex

Кроме того, некоторые партнеры передавали Украине старые советские системы, например, Словакия передала Украине системы С-300 ПМУ и две системы "Куб-М2с", Чехия до 12 ЗРК "Стрела-10МС".

Однако, к сожалению, Украина с начала войны потеряла 171 одну систему ЗРК, из которых - 145 уничтожено, 19 повреждено и 6 захвачено.

Однако, за время войны Украина неплохо "нафармила" российских систем. В частности, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла 336 систем ЗРК, из которых 24 было захвачено.

В частности, бойцами ССО был затрофеен на Николаевщине ПРГК Панцирь-С1", а еще один был захвачен бойцами Территориальной обороны.

Военный ССО на фоне захваченного “Панцирь-С1” на Николаевщине в первые дни войны

В Пхеньяне уже появились первые российские установки “Панцирь-С1” - ГУР

Где Украина может еще взять системы ПВО

В прошлом году в прессе появилась информация, что Греция якобы склоняется к варианту передать Украине свои зенитно-ракетные комплексы С-300 после того, как во время визита в Одессу российская ракета упала всего в нескольких сотнях метров от места пребывания главы греческого правительства Кириакоса Мицотакоса.

Однако, в Греции подчеркивали, что такая передача возможна только при передаче Греции от США систем Patriot.

Затем стало известно, что Греция отказывается предоставлять Украине такие важные системы противовоздушной обороны, как "Патриот" и С-300, поскольку они являются критически важными для защиты воздушного пространства Греции.

Греция отказалась предоставлять Украине системы противовоздушной обороны

В апреле Зеленский отмечал, что Украина готова купить у США по меньшей мере 10 систем ПВО Patriot, а страны Европы могут это профинансировать.

Что касается систем Patriot, то мы понимаем, что это большой дефицит, и большая проблема. Я на это смотрю, как на часть гарантий безопасности для нашей страны. Например, США, которые реально могли бы с точки зрения того, что они владельцы лицензии, владельцы этого бренда, могли бы гарантировать Украине системы Patriot, а Украина готова их купить, как минимум 10 систем. Я сказал об этом президенту Трампу во время нашего разговора, он мне сказал, что Америка будет работать над этим. Пока что кроме этого у меня другой информации нет - говорил Зеленский во время брифинга.

Также в апреле министр обороны Германии Борис Писториус по итогам заседания "Рамштайн" заявлял, что Германия не может предоставить Украине дополнительные системы ПВО, ведь уже передали 4 комплекса "Patriot", поэтому союзники ищут дополнительные средства по всему миру.

Накануне министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил, что Германия отправила письмо европейским партнерам с просьбой найти возможность передать Украине дополнительные системы ПВО.

Германия призвала Европу "поискать" у себя дополнительные ПВО для Украины

В декабре прошлого года Президент Зеленский заявлял, что Украине нужно еще 12-15 систем ПВО, чтобы полностью защитить страну.

В июне президент США Дональд Трамп не исключил поставок дополнительных ракет Patriot Украине. Он ответил "возможно" на вопрос журналистов относительно этого решения на пресс-конференции в Белом доме, однако в апреле он был другого мнения. Тогда СМИ сообщали, что Трамп не хочет передавать Киеву дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot, даже если взамен получит 50 миллиардов долларов из фондов ЕС. Он отказался от соответствующей выгодной сделки, при этом выдвинув новые обвинения против Президента Украины Владимира Зеленского.

Можно сделать вывод, что на "бумаге" все выглядит не так уж и плохо. Украина удачно сочетает все системы противовоздушной обороны - от западных образцов вооружения и советского до мобильных огневых групп, однако существует огромная проблема в ракетах, ведь Украина не может производить ракеты для условного Patriot, что ставит под угрозу жизнь украинцев и украинских городов.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину на фоне войны РФ против Украины. Политолог Олег Лесной в комментарии УНН отметил, что несмотря на официальные объяснения Вашингтона о нехватке вооружения, решение США сократить поставки вооружения Украине может иметь политические мотивы. В частности Соединенные Штаты могут не хотеть "слить Путина" и стремиться избежать эскалации, в надежде сохранить пространство для дипломатии, которая не работает с диктаторскими режимами

Минобороны Украины подчеркнуло, что Украина выясняет вопрос о поставках оборонной помощи от США. Официальных сообщений о прекращении или пересмотре графиков поставок не поступало, а ведомство запросило разговор с американскими коллегами.

В феврале Зеленский заявлял, что украинским военным не хватает ракет для систем противовоздушной обороны, а потому подчеркивал, что Украине важно получить лицензию на собственное производство ракет для систем Patriot.

Также, например, в мае издание Le Monde сообщало, что ночные воздушные атаки России на украинские города становятся все более мощными и частыми, тогда как украинская противовоздушная оборона едва справляется с нагрузкой. Более того, в Украине закончились ракеты для SAMP/T, а за полтора года ВСУ не получили ни одного снаряда к Crotale.

Ранее Трамп говорил, что хочет, чтобы США предоставили Украине системы ПВО Patriot, однако подчеркнул, что они также нужны и Америке, и Израилю.