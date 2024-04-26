Греция отказалась предоставлять Украине системы противовоздушной обороны

Греция не сможет передать Украине средства противовоздушной обороны, поскольку они имеют "решающее значение" для самих Афин. Об этом в интервью изданию Iefimerida сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает УНН.

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По его словам, Украина просила Афины передать зенитно-ракетные комплексы Patriot и С-300, но получила отказ, ведь эти системы ПВО являются критически важными для защиты воздушного пространства Греции и не будут предоставлены Украине.

Греция поддерживала Украину различными способами, оборонными материалами. Однако мы с самого начала заявляли, что не можем избавиться от систем вооружений, которые имеют решающее значение для наших возможностей сдерживания отметил Мицотакис.

Премьер Греции подчеркнул, что страна имеет излишки оборудования, которыми может поддержать Украину.

И я считаю, что это правильный выбор. И по мере того, как мы сможем найти такое оборудование, мы будем продолжать это делать сказал политик.

Есть два требования: СМИ раскрыли, при каких условиях Греция предоставит Украине Patriot