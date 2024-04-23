Есть два требования: СМИ раскрыли, при каких условиях Греция предоставит Украине Patriot

Греция, вероятно, передаст Украине Patriot при условии предоставления ей гарантий США относительно угрозы со стороны Турции и пакета финансовой компенсации. Об этом сообщает греческое издание Рronews, ссылаясь на источники, передает УНН.

Детали

Речь идет о последней модификации зенитного ракетного комплекса - Patriot PAC-3, которая предназначена для поражения и уничтожения тактических баллистических ракет.

ЗРК Patriot, который, как ожидается, передадут Украине, вероятно, является одним из двух, развернутых в Афинах.

Как пишет издание, возможно, будет предоставлен и второй комплекс Patriot.

Правительственные источники уверяют, что США предоставили "гарантии" безопасности страны от турецкой угрозы на время выполнения контракта Patriot, не уточняя, какие именно "гарантии" предлагаются.

Есть заверения, что в случае разрушения батарей США заменят их на новые, "и в любом случае вы получите деньги из пакета в 61 миллиард долларов, предоставленного Украине".

Другими словами, как и в случае с Patriot, поставленными в Саудовскую Аравию, США понесли значительные расходы за повторный ввод в действие, поскольку они не работали или были неэффективны из-за отсутствия запчастей.

Всего Афины имеют шесть комплексов Patriot, один из которых был передан Саудовской Аравии.

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Справочно

Patriot PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) - это мобильная система ПВО большой дальности (HSAM) с дальностью действия поискового радара 170 км и максимальной дальностью поражения 150 км.

Огневой блок контролирует до 16 пусковых станций, которые могут быть развернуты и работать на расстоянии до 30 км от станции поражения для достижения максимального охвата территории.

Patriot PAC-3 способен одновременно поражать 9 целей (тактические, баллистические, крылатые ракеты и самолеты).