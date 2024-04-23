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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
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Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  155659 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  223859 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  413586 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175458 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131736 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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19 апреля 2024, 12:04  •  102600 просмотра

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Есть два требования: СМИ раскрыли, при каких условиях Греция предоставит Украине Patriot

Греция, вероятно, предоставит Украине системы противовоздушной обороны Patriot, если получит гарантии США относительно угрозы со стороны Турции и пакет финансовой компенсации.

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Есть два требования: СМИ раскрыли, при каких условиях Греция предоставит Украине Patriot

Награду в номинации "Лидеры отрасли" получила компания AB InBev Efes Ukraine в ходе Business Wisdom Summit 2024

Награду в номинации "Лидеры отрасли" получила компания AB InBev Efes Ukraine в ходе Business Wisdom Summit 2024.

Новости Бизнеса •   •  2332 просмотра
Награду в номинации "Лидеры отрасли" получила компания AB InBev Efes Ukraine в ходе Business Wisdom Summit 2024

Более 2 лет тюрьмы получил мужчина, который ворвался в Капитолий США с боевым флагом Конфедерации

Мужчину из штата Кентукки, который 6 января 2021 года штурмовал Капитолий США с боевым флагом Конфедерации и распылил перцовый баллончик на двух полицейских, частично ослепив их на несколько часов, приговорили к 30 месяцам заключения.

Новости Мира •   •  4502 просмотра
Более 2 лет тюрьмы получил мужчина, который ворвался в Капитолий США с боевым флагом Конфедерации

Наличности в обращении с начала года стало на 16 млрд грн больше: НБУ объяснило, почему

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 780,3 млрд грн наличных денег в обращении, что на 16 млрд грн или на 2,1% больше, чем в начале года, что объясняется сезонными факторами.

Экономика •   •  5103 просмотра
Наличности в обращении с начала года стало на 16 млрд грн больше: НБУ объяснило, почему

В оккупированном Северодонецке стало больше нотариусов из-за принудительной "национализации" жилья - ОГА

В оккупированном Северодонецке резко возросло количество нотариусов из-за того, что оккупанты "национализировали" жилье и заставляют жителей получать документы российского образца или же им грозит выселение.

Война •   •  5932 просмотра
В оккупированном Северодонецке стало больше нотариусов из-за принудительной "национализации" жилья - ОГА

Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и самолета: 18 взрывов

Российские войска обстреляли многочисленные гражданские районы в Черниговской области, Украина, зафиксировано 18 взрывов от минометных и воздушных атак 23 апреля 2024 года.

Война •   •  15649 просмотра
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и самолета: 18 взрывов

Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке

Цены на золото упали до двухнедельного минимума на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке и ожидания инвесторами экономических данных из США, которые могут повлиять на процентные ставки.

Экономика •   •  13086 просмотра
Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке

Глава МАГАТЭ: Иран находится "в неделях" от создания атомной бомбы

По словам руководителя МАГАТЭ, Ирану осталось несколько недель до того, чтобы иметь достаточно обогащенного урана для создания атомной бомбы.

Новости Мира •   •  11523 просмотра
Глава МАГАТЭ: Иран находится "в неделях" от создания атомной бомбы

россияне ночью ударили авиабомбами "УМПБ Д-30 СМ" по Донецкой области

В ночь на 23 апреля российские войска обстреляли управляемыми ракетами "УМПБ Д-30 СМ" Селидово Донецкой области, повредив по меньшей мере 11 частных домов, гараж и автомобиль.

Общество •   •  13234 просмотра
россияне ночью ударили авиабомбами "УМПБ Д-30 СМ" по Донецкой области

Парламент Британии одобрил высылку мигрантов в Руанду

Парламент Великобритании одобрил противоречивый законопроект, разрешающий депортацию нелегальных мигрантов в Руанду, и первая группа, как ожидается, будет отправлена в Восточную Африку в июле.

Новости Мира •   •  11536 просмотра
Парламент Британии одобрил высылку мигрантов в Руанду