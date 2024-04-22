Министрам ЕС не удалось пообещать Украине Patriot на ключевой встрече - СМИ

Министрам ЕС не удалось пообещать Украине системы ПВО Patriot на ключевой встрече в понедельник, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Как указано, европейские министры заявили в понедельник, что они срочно ищут, как обеспечить больше противовоздушной обороны Украины, но они не дали конкретных обещаний относительно систем Patriot, о чем сообщает Reuters.

На встрече в Люксембурге министры иностранных дел и обороны ЕС заявили, что голосование Палаты представителей США за одобрение пакета помощи Украине в 60 миллиардов долларов в выходные не должно привести к самоуспокоению с их стороны.

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Поскольку россия усилила воздушные атаки на энергетическую инфраструктуру и города Украины, "правительства ЕС находятся под давлением, чтобы предоставить Киеву больше систем защиты".

"Но страны, имеющие произведенные в США системы Patriot, которые Украина уже использует и высоко ценит за их способность сбивать быстро движущиеся баллистические ракеты, в понедельник проявили уклончивость", - говорится в публикации.

С тех пор, как в последние недели Украина, как указано, начала кампанию за увеличение количества Patriot, Германия стала единственной страной ЕС, которая пообещала дополнительную батарею.

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Берлин также возглавляет кампанию по наращиванию противовоздушной обороны Украины из других стран с помощью пожертвований оборудования и финансовых пожертвований.

Другие европейские страны, включая Грецию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Испанию и Швецию также имеют системы Patriot.

Чиновники говорят, что странам трудно расстаться с системами Patriot, поскольку они являются неотъемлемой частью национальной обороны.

Министр обороны Швеции Пал Джонсон заявил, что Стокгольм уже согласился передать Украине средства противовоздушной обороны, в частности, переносную систему RBS 70.

На вопрос, предоставит ли Швеция также системы Patriot, он сказал: "Я не исключаю такую возможность, но сейчас мы сосредоточены на финансовом вкладе, а также, возможно, (больше) на RBS 70, потому что это могло бы облегчить некоторое давление на Patriot".

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил: "Мы хорошо осознаем потребность Украины в противовоздушной обороне, и особенно системы Patriot, и Испания всегда делала все, что могла".

Он добавил: "Поскольку это настоящая война, я не очень поддерживаю идею раскрытия слишком много о том, что мы даем, когда и откуда".

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