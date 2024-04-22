FT: партнеры Украины давят на Грецию на Испанию, чтобы они передали Киеву часть своих систем ПВО

Партнеры Украины среди стран-членов НАТО и ЕС давят на Грецию и Испанию, чтобы передали Украине больше систем противовоздушной обороны. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе на прошлой неделе лично призвали премьер-министров Испании и Греции Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса передать часть своих систем ПВО Украине.

По словам лидеров обеих стран, их вооруженные силы имеют в наличии более десятка комплексов Patriot, а также другие системы, такие как С-300, однако такое количество им не настолько нужно, как Украине.

Мы все знаем, у кого они есть, мы все знаем, где они находятся, и мы все знаем, кому они действительно нужны - заявил один из собеседников издания.

Кроме того, на Польшу и Румынию, которые также имеют Patriot, оказывается меньшее давление, учитывая их более уязвимое расположение на границе с Украиной.

"Только достаточное количество ПВО и истребителей может отогнать российскую авиацию", - Зеленский

Источники отмечают, что в понедельник в Люксембурге на встрече министров иностранных дел и обороны всех 27 стран-членов ЕС, вероятно, усилится давление с требованием предоставить эти системы.

Есть страны, которые, если быть откровенными, не нуждаются в немедленном приобретении систем противовоздушной обороны. Каждой стране предлагается решить, чем она может пожертвовать - заметил один из европейских дипломатов в разговоре с Financial Times.

Напомним,

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш заявил наиболее незащищенными от атак врага являются Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская области. Эти регионы можно защитить от атак врага, если будет больше ПВО.