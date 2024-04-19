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"Только достаточное количество ПВО и истребителей может отогнать российскую авиацию", - Зеленский
Только достаточное количество средств противовоздушной обороны и истребителей может отогнать российскую авиацию от Украины, согласно призыву президента Зеленского о предоставлении большей военной помощи.
Сумщина: в Конотопе прогремел взрыв
В Конотопе Сумской области произошел взрыв, в то время как в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия.
В США мужчина поджег себя возле здания суда, где идет процесс над Трмпом
Мужчина поджег себя, разбрасывая листовки в парке возле здания суда, где проходит судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Более 285 тысяч разрешений на оружие выдано через Единый реестр оружия Украины
Через Единый реестр оружия Украины было подано более 306 000 заявок на получение разрешений на различные виды оружия, из которых более 285 000 заявок было удовлетворено.
ЦПД планируют меры по противодействию российской дезинформации в Telegram и Viber
Представители украинских СМИ, спецслужб и государственных органов провели совместную встречу, на которой обсудили повышение эффективности противодействия дезинформации в украинском медиа-пространстве, в том числе планы работы с Telegram, Viber и социальными медиа-платформами.
Готовы "предпринять дальнейшие шаги": в США предостерегают Китай от усиления рф
Соединенные Штаты предостерегли Китай от помощи россии в ее войне против Украины путем предоставления материалов для производства оружия, и готовы предпринять дальнейшие шаги в случае необходимости.
Армия рф атаковала два терминала в порту Южный: уничтожена агропродукция для стран Азии и Африки
россия атаковала два терминала в порту "Южный", уничтожив контейнеры с сельскохозяйственной продукцией, предназначенной для экспорта в Азию и Африку.
"Руководство Брюсселя должно уйти": Орбан раскритиковал политику Брюсселя и заявил, что лидеры ЕС должны быть заменены
Орбан заявил, что руководство ЕС должно быть заменено, поскольку оно потерпело неудачу в вопросах экономики, миграции, преступности и политики в отношении Украины, и что Венгрия не присоединится к российско-украинской войне.
Авиаудар по пункту управления россиян в оккупированном Луганске: ВСУ ликвидировали командира 59 бригады сухопутных войск рф
В результате удара по российскому пункту управления в оккупированном Луганске Сил обороны Украины ликвидировали полковника Центрального военного округа Павла Кропотова.
Более 1300 судов и 50 млрд выручки: Кипер рассказал о работе зернового коридора
Зерновой коридор успешно работает и обеспечивает валютные поступления, несмотря на попытки россии его разрушить: с сентября прошлого года в нем задействовано 1375 судов, а международные компании страхуют грузы, что является позитивным сигналом для бизнеса.