"Только достаточное количество ПВО и истребителей может отогнать российскую авиацию", - Зеленский

Этот год уже не может быть временем просто для дальнейших обсуждений. Украине нужна ПВО, и партнеры могут с этим помочь. Только достаточное количество ПВО и истребителей может отогнать российскую авиацию. Каждый в мире, кто действительно хочет мира, должен не бояться проявлять свою силу, чтобы защитить жизнь. Об этом заявил президент Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 19 апреля, передает УНН.

Детали

Когда Украина обращается к партнерам за системами ПВО, которые у них есть - есть на складах, на базах хранения, но нужны здесь, именно здесь, чтобы защищать жизнь, - мы говорим о настоящем союзничестве. И мы в Украине ценим усилия каждого лидера, каждого государства, которые действительно активны, действительно выполняют обещания и пытаются увеличить возможности нашего воздушного щита сказал Зеленский.

Президент поблагодарил каждого, кто направляет свои силы так, чтобы все наше государство было сильным.

Пожалуйста, заботьтесь о ближнем, помогайте, когда это нужно. Заботьтесь обо всей нашей Украине и говорите - всеми методами - миру правду. Правду о том, что мир может подчеркнул глава государства.

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