Зеленский прибыл в Днепр после атаки рф: провел совещание по защите города и громад региона

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Днепр, который атаковала рф, где провел совещание по защите городов и громад региона, передает УНН.

Днепр. Совещание по ситуации в области, защите Днепра, всех городов и громад региона. Доклады по объектам критической инфраструктуры, строительству защитных сооружений, восстановлению и модернизации объектов энергетики - сообщил Зеленский в Telegram.

Кроме того, Президент поблагодарил сегодня и спасателей, которые ликвидируют последствия российского ракетного удара по Днепру.

Очень важно, чтобы каждый, кто нуждается в помощи сейчас, получал ее. И максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных систем ПВО для Украины - резюмировал Зеленский.

Напомним

Армия рф атаковала Днепропетровскую область. По предварительной информации, погибло 7 человек, среди которых 2 ребенка.

Еще 34 человека пострадали, в том числе 1 ребенок.