Зеленский прибыл в Днепр после атаки рф: провел совещание по защите города и громад региона

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
  •  50803 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
  •  76980 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
  •  47540 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  52946 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  66267 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  97013 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205764 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236307 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232593 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176253 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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18 апреля 2024, 13:51  •  180056 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  222113 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  327971 просмотра

Зеленский прибыл в Днепр после атаки рф: провел совещание по защите города и громад региона

Президент Зеленский посетил Днепр после российской ракетной атаки, провел совещание по защите городов и громад региона и поблагодарил спасателей, работая над получением дополнительных систем противовоздушной обороны для Украины.

Война •   •  7663 просмотра
Зеленский прибыл в Днепр после атаки рф: провел совещание по защите города и громад региона

В G7 призвали Китай прекратить предоставлять россии материалы для развития производства

Министры иностранных дел G7 выразили серьезную обеспокоенность тем, что Китай передает россии материалы двойного назначения, которые помогают восстанавливать ее военное производство, и призвали Китай прекратить такую поддержку, которая делает возможной незаконную агрессивную войну России против Украины.

Война •   •  7828 просмотра
В G7 призвали Китай прекратить предоставлять россии материалы для развития производства

Посевная-2024: украинские аграрии засеяли уже более 2 млн гектаров зерна

По данным Министерства аграрной политики, в Украине посеяно более 2 миллионов гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, ячмень, пшеницу, горох и овес.

Экономика •   •  6649 просмотра
Посевная-2024: украинские аграрии засеяли уже более 2 млн гектаров зерна

Нидерланды выделят более 200 миллионов на боеприпасы для украинской ПВО и артиллерии

Нидерланды выделяют более 200 миллионов евро на новые инициативы, направленные на быструю поставку дополнительных систем противовоздушной обороны, дальнего и ближнего радиуса действия, а также артиллерийских боеприпасов в Украину для поддержки ее обороны от россии.

Война •   •  8395 просмотра
Нидерланды выделят более 200 миллионов на боеприпасы для украинской ПВО и артиллерии

Стал хитом: сериал Fallout продлили на второй сезон

Постапокалиптический сериал Fallout от Amazon, действие которого происходит в той же вселенной, что и в видеоигре, продлен на второй сезон после того, как он стал мировым хитом на Prime Video за первые четыре дня.

Культура •   •  9915 просмотра
Стал хитом: сериал Fallout продлили на второй сезон

Реформа питания от первой леди: в Одесской области открыли третий кулинарный хаб

Третий кулинарный хаб открылся в Одесской области в рамках реформы школьного питания, инициированной первой леди Еленой Зеленской, которая имеет целью научить школьных поваров готовить вкусные, здоровые и питательные блюда.

Общество •   •  7385 просмотра
Реформа питания от первой леди: в Одесской области открыли третий кулинарный хаб

Атака рф на порт "Южный" нанесла ущерб украинским и сингапурским портовым сооружениям - Зеленский

Ракетная атака России на украинский морской порт "Южный" нанесла ущерб сингапурским портовым объектам, говорится в обращении Зеленского к участникам встречи Украина-НАТО.

Война •   •  9158 просмотра
Атака рф на порт "Южный" нанесла ущерб украинским и сингапурским портовым сооружениям - Зеленский

Командир "Азова" призывает снять запрет США на передачу бригаде западного вооружения

Денис "Редис" Прокопенко, командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, призвал США отменить запрет на передачу западного вооружения "Азову", поскольку он препятствует боеспособности бригады и снижает обороноспособность Украины.

Война •   •  9846 просмотра
Командир "Азова" призывает снять запрет США на передачу бригаде западного вооружения

Производственные возможности выросли: в Укроборонпроме отчитывались о преобразовании более 30 предприятий и принятии 8 стандартов качества НАТО

Укроборонпром сообщил о корпоратизации 35 предприятий, принятии 8 стандартов качества НАТО, а также об увеличении производственных мощностей оборонной промышленности.

Война •   •  8555 просмотра
Производственные возможности выросли: в Укроборонпроме отчитывались о преобразовании более 30 предприятий и принятии 8 стандартов качества НАТО

У Netflix резко выросла прибыль после введения строгих мер в отношении паролей

Прибыль Netflix резко выросла в первом квартале 2023 года из-за запрета на обмен паролями, добавив 9,3 миллиона новых подписчиков до почти 270 миллионов, со следующего года компания прекратит отчитываться о ключевых цифрах подписчиков.

Экономика •   •  11785 просмотра
У Netflix резко выросла прибыль после введения строгих мер в отношении паролей