Министры ЕС заявляют, что Европа не может ослабить свою поддержку Украины после одобрения помощи от США

Европа "не может ослабить" свою поддержку Украины после того, как законодатели США одобрили пакет помощи в размере 61 миллиард долларов, заявили самые активные союзники Украины в регионе, сообщает The Guardian, пишет УНН.

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Новый министр иностранных дел Латвии Байба Браже предостерегла от ослабления усилий ЕС по помощи Украине в ее защите от продолжающегося российского нападения.

"Как европейцы, мы должны сделать шаг вперед; мы не можем расслабляться, даже несмотря на то, что США приняли пакет помощи", - сказала она.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказал аналогичное мнение, описывая давно отложенное одобрение в субботу Палатой представителей США пакета помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.

"Мы уклонились от исторической пули, но, к сожалению, на пути еще много пуль. Поэтому мы можем радоваться сегодня, но мы должны быть готовы к битве, которая наступит завтра, - сказал Ландсбергис. - Мы должны продолжать говорить о том, как мы будем помогать Украине дальше".

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После недавнего решения Германии поставить Украине дополнительную систему ПВО Patriot, государства-члены ЕС испытывают рост давления с целью перебросить аналогичную военную технику на поля сражений, а не оставлять ее на хранении, отмечает издание.

Боррель надеется, что сегодняшняя встреча министров ЕС приведет к конкретным шагам для поддержки Украины

"Мы просим все государства-члены сделать все возможное, чтобы увеличить потенциал противовоздушной обороны Украины", - сказал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, когда его спросили, искали ли вклад от Испании, которая, как сообщается, столкнулась с просьбой "открыть свои магазины".

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На встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник обсуждаются война в Украине и кризис на Ближнем Востоке, где они, как ожидается, введут дополнительные санкции против Ирана.

ЕС уже наложил санкции на иранских чиновников и организации за их роль в поставках россии военной техники во время ее нападения на Украину, а также за репрессии Ирана против внутренних протестующих за права человека.

"Мы собираемся принять меры в отношении производства и экспорта ракет и беспилотников", - сказал Боррель, отвечая на вопрос об иранских санкциях.

Некоторые государства-члены опасаются сурового дипломатического наказания Ирана, опасаясь последствий попыток возобновить замороженное ядерное соглашение - СВПД, пишет издание.

Государства-члены блока, более настроенные как "ястребы", как указано, стремятся объявить иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

"Сколько фронтов нужно открыть Ирану, чтобы мы серьезно относились к санкциям против них, - сказал Ландсбергис, который поддерживает это решение. - Я надеюсь, что во-вторых, мы достигнем предела, когда мы действительно сможем ввести серьезные санкции, которые фактически ограничит их военную промышленность от боевых действий в Украине и против Израиля".

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