Вице-канцлер ФРГ после решения США настаивает на дальнейшей немецкой помощи Украине и хочет увеличить производство оружия

После того, как США одобрили военную помощь Украине на миллиарды долларов, министр экономики ФРГ Роберт Хабек выступил с требованием, чтобы Германия также взяла на себя ведущую роль в оказании дальнейшей поддержки и в дополнение расширила производство оружия, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

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"Нам также необходимо наращивать оборонную промышленность в Германии", - сказал Габек на Deutschlandfunk.

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По его словам, "по сути нам придется сделать то же, что мы сделали с энергоснабжением, - сделать с производством оружия". Если Украине нужно оружие и боеприпасы, то она должна их получить. Если они больше не нужны, Бундесвер может использовать их, сказал Хабек.

"Поэтому нам нужно как можно быстрее расширяться и производить больше", - подчеркнул Хабек. Это "нехорошо и неприятно говорить", потому что речь идет о военном оружии. "Я вовсе не подхожу к этому легкомысленно или с веселой смелостью. Но это очень, очень необходимое решение", - указал он.

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